Татарка станет красоткой Первый этап благоустройства набережной на улице Татарской завершается во Владивостоке

Во Владивостоке полным ходом идет первый этап благоустройства набережной в районе улицы Татарской. Этот этап будет завершен к ноябрю. Об этом сообщил представитель подрядной организации во время визита на строительный объект главы Владивостока Константина Шестакова.

«Набережная Татарка – уникальное место со своим ярким колоритом и идентичностью. Цель нашего проекта – организовать здесь доступное место отдыха у воды, связать набережную с тканью города»

Сейчас работа на побережье Амурского залива кипит – строители нагоняют упущенные сроки. Поводом для отставания от графиков стали задержка поставки строительных материалов и проведение дополнительных работ на инженерных сетях.

«На сегодняшний день выполнена планировка территории, смонтировано освещение, завершаются укладка брусчатки и монтаж деревянного настила. Ведутся работы по благоустройству прибрежной зоны и монтаж детского игрового городка. В ближайшее время строители приступят к обустройству дополнительного водоотвода, который позволит во время циклонов избежать переливов», – рассказал представитель подрядной организации ООО «Микоп» Юрий Шнайдер.

В рамках первого этапа благоустройства на набережной также появится общественный туалет, который будет функционировать круглосуточно.

Прибрежная территория в районе улицы Татарской очень популярна среди жителей Владивостока. В теплое время года эту локацию используют как зону отдыха и фотосессий, зимой здесь занимаются подледной рыбалкой.

Основная философия концепции развития этой территории – рассказ о прошлом с помощью наполнения места различными культурами и традициями.

«Набережная Татарка – уникальное место со своим ярким колоритом и идентичностью. Цель нашего проекта – организовать здесь доступное место отдыха у воды, связать набережную с тканью города и соединить ее с набережной на Второй Речке. А также создать комфортную пешеходную и транспортную доступность», – отметили создатели концепции развития этой территории из архитектурного бюро «Море».

Отметим, что работы по благоустройству также завершаются и на пляже в районе Второй Речки. Всего в этом году новую жизнь обретут шесть общественных пространств Владивостока. Общественная территория на сопке Бурачка и прогулочная зона на улице Тунгусской уже открыты для горожан. В ближайшее время работы будут завершены в сквере Комсомольцев и Матросском сквере.

Евгений СИДОРОВ

Фото Vlc.ru