Динамовцы потушили «Факел-М» Вторую домашнюю серию игр в чемпионате России по футболу во второй лиге в конце прошлой недели «Динамо-Владивосток» начал с уверенной победы. Подопечные главного тренера «бело-голубых» Сергея Бойко принимали аутсайдера турнира – воронежский «Факел-М».

Несмотря на свой статус мальчиков для битья, гости показали хорошую игру и настрой на позитивный результат. Они грамотно оборонялись и при каждой возможности старались сами атаковать. Однако уровень мастерства приморцев был заметно выше, а потому хозяева по всему полю диктовали сопернику собственные условия.

Уже в дебюте встречи динамовцы открыли счет. Автором забитого мяча на 15-й минуте стал центральный нападающий владивостокского клуба Валерий Соломаха – 1:0. Он же закрепил территориальное и профессиональное преимущество хозяев на 59-й минуте – 2:0. Кстати, форвард с пятью голами на данном этапе стал основным бомбардиром команды.

Такое развитие событий дало возможность нашему наставнику во втором тайме выпустить на поле на замену сразу несколько молодых воспитанников приморской футбольной школы и посмотреть их в деле.

Что касается самого поединка, то ближе к финишу обе команды получили по удалению. Главный судья матча Виктор Синяков из Новосибирска удалил одного из гостей за откровенно грубую игру, а наш левый полузащитник Сергей Смородский получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Впрочем, на характере игры это не отразилось. Футболисты Владивостока по-прежнему атаковали, а воронежцы оборонялись изо всех сил. Уже в компенсированное время приморцы в очередной раз отлично исполнили стандарт и центральный защитник Булат Садыков головой принял мяч с углового и отправил его в створ, установив окончательный счет – 3:0.

Эта победа закрепила дальневосточную команду на втором месте в турнирной таблице с 26 очками. На первом месте в первенстве с 28 очками остается саратовский «Сокол». Но вот что интересно: лидер в минувшем туре сыграл вничью с брянским «Динамо». Тем самым по потерянным очкам наши земляки получили преимущество и практически гарантировали себе выход в следующую весеннюю стадию чемпионата ФНЛ-2.

Тем не менее надо достойно сыграть в оставшихся осенних матчах турнира. 10 октября «Динамо-Владивосток» примет «Арсенал-2» из Тулы. Соперник занимает шестое место среди всех команд дивизиона и также имеет шансы на выход в весенний плей-офф. Поэтому поединок автоматически означает встречу за «шесть» очков.

Николай КУТЕНКИХ