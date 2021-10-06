Телевизоры приморцев могут «показать» Солнце Начиная с октября в небе над Приморьем будет наблюдаться интерференция – явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телесигнал. Дело в том, что до Земли долетели волны, рожденные сильнейшей вспышкой на нашем светиле.

Большинство зрителей цифрового эфирного ТВ, скорее всего, не заметят изменений в качестве изображения. В ряде случаев изображение может рассыпаться или пропадать. Об этом передает пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Во время интерференции возможно периодическое кратковременное «замерзание» картинки на экранах телевизоров, распад ее на пиксели, полное пропадание.

В Приморском крае кратковременные прерывания сигнала могут наблюдаться вплоть до 23 октября с 11.52 до 16.16. Продолжительность помех в каждом случае – от нескольких секунд до 24 минут.

Евгений СИДОРОВ