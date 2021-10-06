Нагазовал на победу Мировое первенство по спидвею впервые выиграл приморский спортсмен.

Участник спидвейного клуба «Восток» 30-летний Артем Лагута стал чемпионом мира по спидвею в общем зачете. Спортсмен преодолел 11 этапов соревнований, два из которых прошли в польском городе Торунь.

Как рассказал главный тренер команды «Восток» Игорь Столяров, Артем с детства увлекался ездой на кроссовом мотоцикле и уже в 15 лет впервые попробовал себя в гонках на гаревой дорожке.

– Он прославил наш город и команду не только в России, но и за рубежом. Теперь во всем мире знают, что в «Востоке» рождаются таланты. Впервые в истории российского и советского спидвея наш спортсмен стал чемпионом мира. Такого не было никогда, – гордится Игорь Столяров.

Артем Лагута не раз становился чемпионом России по спидвею в личном и командном зачетах. В августе 2020 года спортсмен победил в первом этапе чемпионата мира, а в октябре в составе сборной России выиграл финал командного чемпионата мира среди сборных команд Speedway of Nations.

Впереди у «Востока» еще несколько серьезных соревнований. 6 октября в Уссурийске на стадионе им. Шевченко состоится второй этап гонки «Кубок России». В нем примут участие четыре сильнейшие команды со всей страны, среди которых «Турбина» из Балаково и «Мега-Лада» из Тольятти. 9 октября там же пройдет личный чемпионат России.

– На чемпионате России в этом году наша команда заняла третье место. Учитывая, что большинство спортсменов в команде – юниоры, это хороший результат. Сейчас наша молодежь на первом месте в юниорских видах гонок, но в целом команда немного ослабла. Это связано с омоложением состава и тем, что у нас нет своего стадиона. Стройка на «Авангарде» затянулась, – комментирует Столяров.

Напомним, что спидвей – трековая мотогонка по трассе овальной формы длиной от 260 до 400 метров. Первый чемпионат мира по спидвею прошел в 1936 году.

Евгений СИДОРОВ

Фото Алексея ВОРОНИНА