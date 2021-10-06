Силовики хотят поставить крест на криминале в похоронной сфере Владивостока В отношении экс-мэра приморской столицы Олега Гуменюка возбуждено уголовное дело по факту получения многомиллионной взятки при оказании покровительства в сфере похоронных услуг. Как сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю, он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

В сообщении СУ СК РФ в частности говорится: «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего мэра города Владивостока Олега Гуменюка. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в период времени с 2019 по 2021 год подозреваемый регулярно получал взятки в виде денег от руководства МУПВ «Некрополь» и через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему передано более 19,5 млн рублей».

Олег Гуменюк задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по нему осуществляют сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.

Напомним, что не далее как в марте было возбуждено уголовное дело против бывшего заведующего кладбищами МБУ «Некрополь» Евгения Шленчака за взятки в особо крупном размере. В сообщении следственных органов указывается, что он «с марта 2020 года по январь 2021 года получил более 4 млн рублей от двух граждан за незаконную выдачу разрешений на установку опалубок на территории кладбища «Морское», а также на захоронение урн с прахом умерших в данные опалубки».

Обвиняемый Шленчак и заведующий крематорием кладбища «Морское» Измайлов были тогда взяты под стражу.

Еще раньше уголовное дело за взятки более 326 млн рублей, подкуп и растрату возбудили против бывшего директора муниципального предприятия «Некрополь» Игоря Бабынина.

Вполне вероятно, что следователи методично разматывают клубок криминальных дел в похоронной сфере города, выявляя все новых и новых фигурантов. Известно, что это одна из самых криминализированных сфер деятельности в России.

Сергей ПЕТРОВ

Фото Алексея ВОРОНИНА