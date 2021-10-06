Чудо на Луговой На восстановление обрушенного моста во Владивостоке уйдет месяц

Уже третьи сутки новость номер один во Владивостоке – обрушение железнодорожного моста между площадью Луговой и улицей Спортивной. Часть пролета железнодорожного моста рухнула прямо на дорогу вечером в понедельник.

По неподтвержденной информации, 58-летний водитель тягача марки Mitsubishi Fuso, который двигался со стороны Спортивной на Луговую, вез на прицепе экскаватор марки Doosan и, не рассчитав габариты, зацепил перевозимым экскаватором железнодорожный мост. Часть моста обрушилась прямо на дорогу. По невероятному стечению обстоятельств никто не пострадал, а ведь это очень оживленный участок дороги.

Движение автотранспорта на участке было частично перекрыто, инспекторы ДПС взяли участок под контроль.

Дорожные службы и железнодорожники, в чьем ведении находится мост, оперативно приступили к расчистке заблокированного участка дороги, что и было сделано через несколько часов.

На восстановление моста после обрушения уйдет около четырех недель. Железнодорожники сообщили, что часть железнодорожного моста изготовят в Хабаровске и доставят в течение двух – четырех недель.

Разрушение не повлияло на работу железнодорожного сообщения благодаря наличию дублирующих путей.

Однако проблема остается. Дело в том, что данный мост был и остается проблемной точкой. Помимо того что он давно создает большие проблемы автомобильному движению в данном районе, по нему постоянно стараются пройти пешеходы, что создает опасность для их жизни.

Ранее было разработано несколько проектов по реконструкции моста и созданию специального виадука для пешеходов, но пока они так и остались проектами. Возможно, происшествие с мостом заставит реализовать их быстрее.

Евгений СИДОРОВ

Фото Vlc.ru