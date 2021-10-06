Королева осени накормит и вылечит Суперовощ тыква годится не только для каш, но и для замечательных кулинарных фантазий

Осень. Грядки стремительно пустеют, теперь их главное украшение – бархатцы, космея да тугие капустные кочаны. Хотя и это не все. На одной из грядок отсвечивает оранжевым глянцем тыква. Я время от времени отправляюсь к этой грядке взглянуть на мою королеву.

«Маленький совет: готовите первые блюда – замените 1/3 моркови на тыкву. Блюдо приобретает неповторимый вкус и оттенок.»

Вот она – осенняя гордость садовода, награда за труды, красавица тыква. Лежит себе, греет на осеннем солнышке свои бока. Ну как не залюбоваться?

Карантин и сено гарантируют сохранность

Но вместе с гордостью и радостью всегда одолевают тревоги и сомнения: убирать или дать еще подрасти этому осеннему чуду? Не опоздать бы, не попасть под первые заморозки. Тут кроме прогноза погоды, как правило, выручают только чуйка и опыт прошлых лет. День осеннего равноденствия – 22 сентября – своеобразная граница в календаре, после этого дня вероятность заморозков возрастает. Для меня он и стал точкой отсчета. Стараюсь сильно не рисковать и к этой дате убираю тыкву в помещение.

При уборке иногда попадаются и невызревшие экземпляры. Как советуют знатоки, даже такой тыкве надо дать шанс – выдержать две недели. Если в течение этого срока она не начнет портиться, то можно дать ей еще полежать, но лучше взять такие тыквы в переработку в первую очередь.

Я убираю тыкву, аккуратно обрезая ее секатором, оставляя небольшой хвостик – черешок. Расстилаю старое покрывало и укладываю ее в один слой с промежутком между плодами. Дальше для тыквы наступает карантин. Она лежит, а я каждую неделю осматриваю плоды. Если какой-то начал портиться, убираю немедленно.

Необходимо помнить, что тыква не любит повышенной влажности и контакта с другими плодами. Зимние сорта с более плотной кожурой будут храниться дольше. Но не надо забывать, что в условиях городской квартиры сроки хранения в разы сокращаются. Поэтому нашей королеве нужны королевские условия.

Перед тем как привезти тыкву домой, я бегу в зоомагазин за сеном. Конечно, сена можно и насушить самому, но такое чистое и душистое, как в зоомагазине, у вас вряд ли получится, у него совершенно необыкновенный, прямо-таки медовый аромат.

К сену потребуются еще картонные коробки подходящего размера. У коробок перфорируем стенки для хорошей вентиляции. Выкладываем слой сена, а в него, как наседку в гнездо, водружаем тыкву. Плоды продолговатой формы можно укладывать и по 2-3 штуки, но через прослойку из сена. Круглые и плоские, как правило, размещаются по одной. Коробки можно поставить друг на друга. В таком виде тыква спокойно лежит до Нового года.

Запасайте, запекайте, наслаждайтесь

В свободное время можно делать из нее соки, варенье, цукаты. Для разных блюд можно заранее разрезать большую тыкву и часть потереть для супов, часть порезать кубиками для каши, а часть нарезать фигурным ножом на красивые дольки для запекания. Тыква поистине универсальный овощ, как говорится, и в пир, и в мир, и в добрые люди. Я за много лет придумала и воплотила в жизнь множество рецептов блюд из тыквы. Начинала с миксовых соков, варенья, цукатов. Потом пошли первые блюда, крем-супы.

Мое глубокое убеждение: все, что можно затолкать в банку и закатать, должно быть закатано и запасено на зиму. Заготовки – непаханое поле для экспериментов. Так у меня появились на свет очень полезные и вкусные соки: тыква + актинидия, тыква + яблоко, тыква + малина (из малины предварительно сварить компот и процедить, а потом на этой основе отварить тыкву, пробить блендером, добавить сахар по вкусу, можно веточку мелиссы и закатать).

Еще я запекаю тыкву с яблоком, делаю пюре, раскладываю по банкам, стерилизую в духовке, предварительно накрыв каждую банку кусочком фольги, чтобы не обгорало горло банки, затем закатываю. Такое пюре очень полезно детям. Да и взрослым оно нравится, потому что это пюре не только полезное, но и вкусное.

Конечно, тыква бывает такой, что у вас не получится сделать немножко пюре или цукатов. Если тыква выросла огромной, для ее переработки вам придется отстоять вахту на кухне. Зато потом всю зиму можно пользоваться результатами этих подвигов. Из одной тыквы можно приготовить и сок, и пюре, и варенье. Если не любите сок с мякотью, прогоните тыкву через соковыжималку. У вас получится чудесный бархатистый напиток, а мякоть можно заморозить и использовать при приготовлении каш с разными крупами.

А вы знаете, что японцы считают тыкву источником здоровья, молодости и красоты? Нам тоже нужно активно использовать ее в рационе, ведь не зря наши предки во все времена особенно уважали этот овощ.

Елена ЛУШИНА

Фото:

предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья», с сайта pixabay.ru