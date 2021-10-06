В Приморье стало смертельно опасно есть морепродукты У берегов Владивостока зафиксировано появление очень опасных микроводорослей – динофлагеллят. Это потенциальный источник нервнопаралитических токсинов.

В рамках ежегодных мониторинговых исследований Амурского залива, которые выполняет Национальный научный центр морской биологии им. А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения РАН, зафиксирована очень высокая концентрация опасной микроводоросли.

«Это очень маленькая жгутиковая водоросль размером около 35 микрон. Она чрезвычайно ядовита. Это самый опасный вид морских микроводорослей, которые продуцируют токсин. Он накапливается внутри моллюска, что представляет прямую опасность для человека, птиц и остальных животных», – рассказала кандидат биологических наук Татьяна Орлова.

По словам специалиста, съев пищу, загрязненную этим токсином, человек или животное может получить летальную дозу. Такие случаи не редкость, несмотря на постоянные мониторинги ученых. В мире до сих пор регистрируют гибель людей из-за употребления моллюсков, отравленных этим микроорганизмом.

Концентрация водоросли в морской акватории Владивостока в 30 раз превышает предельно допустимую дозу.

«Во всем мире при такой концентрации запрещается добыча морепродуктов. Морские обитатели могут быть уже загрязнены этим ядом. Антидота против него не существует. Никакая термическая обработка, высушивание, выпаривание не убирают этот токсин.

Если концентрация яда в моллюске высока, то достаточно съесть одну мидию или устрицу, чтобы получить смертельное отравление», – утверждает специалист.

Сергей ПЕТРОВ