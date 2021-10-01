Студенты померятся голосами Третьи по счету смотрины творческой молодежи Приморского края и провинции Цзилинь Китайской Народной Республики стартовали во Владивостоке и Чанчуне. Молодые исполнители, студенты, могут испытать судьбу, прислав записи своих песен в оргкомитет международного проекта «Студенческий голос. Перезагрузка.2». Лучшие из лучших выступят в финальном концерте, который будет транслироваться телекомпаниями двух стран.

Фестиваль организован Государственной телерадиокомпанией провинции Цзилинь (КНР) и приморской радиостанцией «Владивосток FM». У двух приграничных регионов много точек соприкосновения, в том числе обмен культурным опытом и открытие новых талантов. Третий год подряд, несмотря на пандемию и закрытые границы, у молодых людей есть возможность заявить о себе во весь студенческий голос.

«Правила фестиваля самые что ни на есть демократичные. Даже если у студента нет специального портфолио или демозаписи, он может снять свою композицию на сотовый телефон в комнате общежития или, скажем, во время поездки в автобусе и направить на электронную почту радиостанции. Для ребят это хорошая возможность сделать профессиональные видеозаписи своего номера совместно с командой продюсеров, видеографов, режиссеров, журналистов, презентовать себя на радио», – рассказала куратор проекта Екатерина Минута.

Участники «Студенческого голоса» 2019 и 2020 годов после проекта нашли себя, их приметили крупные культурные и концертные учреждения Приморья и Китая. Сейчас большинство из них уже не просто любители, а успешные исполнители большой сцены.

Как отметил руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков, в КНР всегда с большим интересом относились к творчеству российских исполнителей.

«В допандемийный период совместные концерты российских и китайских исполнителей регулярно проводились на базе вузов, а также в приграничных населенных пунктах нашего края и сопредельных провинций Китая. Сейчас же, когда все это по понятным причинам стало невозможным, особую актуальность приобретают онлайн-проекты, такие как «Студенческий голос», – обозначил он.

Отметим, что молодые люди могут прислать свои записи на почту vfm@primreklama.ru до 15 октября или отметить свой уже существующий или новый ролик с песней на своей странице в «Инстаграм», указав в комментарии аккаунт @vladivostokfm106.4. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефону 8 (423) 260-87-87.

Евгений СИДОРОВ