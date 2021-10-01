Провал имени Владивостока На 32-м фестивале «Кинотавр» в Сочи самые низкие оценки получил фильм, названный в честь столицы Приморья.

«Вроде бы есть ощущение от этого портового города, что это наш ответ Сан-Франциско, но почему-то его экстерьер никак не может сослужить добрую службу кинематографистам»

По последним данным, рейтинг картины «Владивосток» у кинокритиков и зрителей ниже плинтуса, его средняя оценка – 1,6 балла. То есть хуже некуда. Как сообщает телеграм-канал «КиноТВ», только один член жюри ежегодного кинофорума – Денис Катаев – поставил ленте 3 балла по 5-балльной шкале. Возможно, он фильм не смотрел либо пожалел режиссера Антона Борматова. Четверо критиков оценили «Владивосток» на 2 балла, пятеро – на 1 балл.

Съемки фильма проходили на улицах Светланской, Пушкинской и Пограничной. В картине засветились Золотой мост, Токаревский маяк, видовая площадка на Морском вокзале.

По сюжету главный герой Виктор случайно совершил преступление и теперь пытается скрыться от закона, тем самым усугубляя свое положение. Беглец встречает Нику, которая убегает от бывших друзей. Молодые люди влюбляются друг в друга. А как же без этого! В результате их поцелуев и объятий – традиционный хеппи-энд. Город Владивосток, именем которого названа картина, не более чем задний фон для их мытарств и приключений. Подобное кино можно было бы снять где-нибудь под Москвой, чтобы не тратить деньги. Но режиссер Борматов, видимо, думал иначе. Тем более что деньги, выделенные на съемки, не его.

В краткой рецензии на картину критики отмечают, что это не первый провалившийся фильм, снятый в столице Приморья кинематографистами из Москвы. Трудно сказать, почему это случается. То ли у авторов фильма «Владивосток» не оправдались надежды на местную городскую экзотику, сопки, море, которой они хотели удивить зрителей западной части нашей страны. То ли для России «город нашенский» и все, что в нем происходит, неинтересны. Кроме ежегодного Восточного экономического форума, разумеется.

– Примерно на том же самом погорела в свое время Ольга Зуева, которая сняла фильм «На районе» со своим тогдашним бойфрендом Козловским в родном Владивостоке. Вроде бы есть ощущение от этого портового города, что это наш ответ Сан-Франциско, но почему-то его экстерьер никак не может сослужить добрую службу кинематографистам. Вот и у Антона Борматова («Околофутбола», «Zолушка» и несколько сериалов) не получилось выжать из этой фактуры ничего, кроме телевизионных банальностей, – рассуждают авторы канала «КиноТВ».

Напомним, что трейлер остросюжетной драмы, снятой на киностудии «Мосфильм», вышел 22 августа. Часть съемок проходила этой весной во Владивостоке. Режиссером картины выступил Антон Борматов, известный своей работой в сериалах «Ольга», «Подкидыш», автор дебютного клипа группы «Мумий Тролль» на песню «Владивосток 2000». В главных ролях снялись молодые артисты Андрей Грызлов и Анастасия Талызина. Генеральным продюсером проекта стал Карен Шахназаров.

В настоящее время в дальневосточной столице проходят съемки фильма-катастрофы «Мира» режиссера Дмитрия Киселева – история сложных взаимоотношений дочери и отца на фоне обрушившегося на Владивосток метеоритного дождя. Какая только чушь не придет в головы сценаристам и режиссерам, чтобы привлечь зрителей в кинотеатры. Логичнее было бы показать историю, высосанную из пальца, на фоне реального ледяного дождя, который накрыл юг Приморья в 2020 году. Может быть, тогда зрители, по крайней мере во Владивостоке, примут картину. Но, видимо, авторам фильма «Мира» правда неинтересна. Или они о ледяном дожде не слышали? Посмотрим, к какому финалу приведут их потуги.

Справка «В»

В конкурсном показе на «Кинотавре» № 32 кроме «Владивостока» Антона Борматова участвовали «Герда» Натальи Кудряшовой, «День мертвых» Виктора Рыжакова, «Дунай» Любови Мульменко, «Медея» Александра Зельдовича, «Молоко птицы» Евгения Марьяна, «Море волнуется раз» Николая Хомерики, «На близком расстоянии» Григория Добрыгина, «Ничья» Лены Ланских и «Портрет незнакомца» Сергея Осипьяна.

Сергей КОЖИН