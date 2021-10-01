Дальневосточникам готовят «безотходную жизнь» В регионе прошел форум, посвященный так называемому осознанному потреблению

Что такое осознанное потребление и готово ли население Дальнего Востока перейти на «безотходную жизнь» ради сохранения экологии, обсудили в рамках дискуссии форума «ProДФО-Сахалинская область». Позицию Приморья по вопросу обозначила заместитель председателя правительства региона Елена Пархоменко.

«Проводя первые акции по раздельному сбору, мы видели, что с каждым разом приходит все больше и больше жителей, которые приносят в пункты вторсырья ненужные вещи, отсортированный мусор»

Онлайн-форум «ProДФО – Сахалинская область» стал одним из серии событий, где на одной площадке власть, население, эксперты и СМИ открыто и неформально обсуждают проблемы регионов ДФО и вместе ищут пути их решения, обсуждают актуальные темы развития макрорегиона и новые вызовы, стоящие перед ним.

На этот раз на своей площадке в режиме онлайн и очно он объединил федеральных и региональных экспертов от органов власти, бизнеса, общественных организаций, представителей средств массовой информации Дальнего Востока.

Одним из направлений обсуждения форума стала экология общества: «безотходная жизнь» и осознанное потребление. Общественники, власть и экологи постарались ответить на вопросы, как влияет на экологию отношение населения к окружающей среде и как жители могли бы минимизировать урон планете.

Практики Приморья в этом направлении озвучила заместитель председателя правительства края Елена Пархоменко. Она обозначила, что сознание людей в плане экологической культуры значительно изменилось и экология стала хорошим трендом. Особенно это касается внедрения раздельного сбора бытовых отходов.

«Когда мы в Приморском крае два года назад начинали раздельный сбор, то главное опасение заключалось в том, что люди это не воспримут, что контейнеры для вторсырья окажутся невостребованными, хотя совместно с волонтерами мы провели большую просветительскую работу. И вот сейчас в Приморье стоит уже 500 контейнеров, и потребность в них растет, жители включились в этот процесс, что придает власти большой стимул продолжать развивать данное направление», – рассказала зампред приморского правительства.

Елена Пархоменко отметила, что для Приморья, как и для всех регионов Дальнего Востока, характерны большие территории и малая плотность населения. Это, в свою очередь, вносит свои коррективы в создание эффективных производств по переработке отходов.

«Отсутствие инфраструктуры и, самое главное, рынков сбыта, которые находятся за Уралом, заставляет нас искать особые пути решения. Один из них – создание экотехнопарка в регионе, подразумевающего все циклы переработки этих отходов. Сейчас определяемся с площадками, объединяем силы. Реализация этого проекта будет большой победой и федеральной, и региональной власти, и наше общество увидит эффект от раздельного сбора», – заявила Елена Пархоменко.

Своим мнением о раздельном сборе отходов поделилась координатор одноименного движения Приморского края, «зеленый педагог» Софья Вавилова.

«Это интересно разным людям, с разным достатком, социальным статусом. И, проводя первые акции по раздельному сбору, мы видели, что с каждым разом приходит все больше и больше жителей, которые приносят на пункты вторсырья ненужные вещи, отсортированный мусор», – отметила Софья Вавилова.

Теперь же, по мнению активистов и экологов, нужно обратить внимание на минимизацию отходов – меньше использовать одноразовую посуду, упаковку, особенно трудноперерабатываемую. Многие страны уже учитывают эти экологические веяния и идут по новому пути. Пойдет ли наша страна и Дальний Восток – во многом зависит от нас самих.

Отметим, что пятый форум «ProДФО» проходит 28-30 сентября в Южно-Сахалинске. Мероприятие представляет собой уникальную коммуникационную площадку, где власть, население, приглашенные из разных отраслей эксперты и СМИ открыто обсуждают актуальные для Дальнего Востока вопросы и проблемы, вместе ищут пути их решения. Тема нынешнего форума – экология.

Справка

Осознанное потребление – это сознательное использование продуктов производства, природных ресурсов и нематериальных благ таким образом, чтобы сократить негативное воздействие на окружающую среду и ограничить использование вредных материалов.

Сергей ПЕТРОВ

Фото Primorsky.ru