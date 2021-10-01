Родители и власти Владивостока поговорили о школьном питании Во Владивостоке прошло городское родительское собрание по проблеме школьного питания. Собрание прошло в режиме онлайн.

Родители, интересующиеся питанием их детей в школах Владивостока, могли в режиме онлайн из любой точки города принять участие в открытом родительском собрании. Такое мероприятие проводилось впервые.

Как сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования, на все вопросы родителей в чате были даны ответы.

«Собрание в режиме онлайн провели впервые. Данная тема очень актуальна для родителей, и мы хотели объяснить, как работают группы родительского контроля и как можно в них вступить, чтобы лично контролировать питание своих детей. Возможно, в рамках собрания не хватило времени, чтобы ответить на все вопросы в прямом эфире, но мы обязательно отработаем все вопросы и дополнительно опубликуем ответы», – сказали в профильном управлении.

Спикерами выступили представители Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае, думы города и Совета многодетных родителей. Также с практикой работы родительского комитета слушателей познакомил один из родителей учащихся школы № 14 и рассказал, почему важно принимать участие в данных мероприятиях.

Родителям напоминают, что во всех муниципальных детских садах и школах Владивостока работают группы родительского контроля. Родители, заинтересованные войти в состав данных групп, могут обратиться к руководителю образовательного учреждения и лично проверять организацию питания своих детей. Для посещения пищеблоков родителям необходимо иметь медицинскую книжку с пройденным санитарным минимумом и отрицательный тест на COVID-19. В случае отказа руководителя включить вас в состав группы родительского контроля следует заполнить данную форму.

Сергей ПЕТРОВ