Сдам квартиру. Дешево Бюджетникам и молодым специалистам в Приморье будут предоставлять арендное жилье

Символом обеспеченности и стабильности всегда была собственная крыша над головой. Правда, стать собственником даже крохотной квартиры в наше время не так просто. От одного взгляда на стоимость квадратного метра во Владивостоке мурашки пробегают по коже. Да и слово «ипотека» для многих в первую очередь ассоциируется с кабалой, поэтому решаются на нее лишь очень уверенные в своих возможностях люди.

«Цена за аренду гораздо ниже рыночной! К тому же здесь хороший ремонт, есть титан, плитка. Как говорится, заходи и живи. В будущем, конечно же, планируем квартиру выкупать, так как цены предлагают намного ниже среднерыночных»

В таких условиях кажется, что наилучшим выходом из ситуации может стать аренда. В Интернете десятки объявлений о сдаче квартир на любой вкус: стандартных двушек, скромных малосемеек или роскошных четырехкомнатных с идеальным ремонтом. Но и здесь арендаторов ждет ловушка в виде завышенных цен.

В начале сентября стандартная однушка с не самым свежим ремонтом во Владивостоке стоила не меньше 25 тысяч за месяц. И это без учета коммунальных платежей. Но люди скрепя сердце расстаются со своими кровными, потому что других вариантов просто нет. Или есть?

Заселят не каждого

В этом году власти Приморья решили наращивать темпы реализации программы «Арендное жилье». В рамках проекта в ближайшие три года будут отстроены и сданы в эксплуатацию почти две тысячи квартир в разных муниципальных образованиях края. Главная особенность программы: стоимость аренды в таких домах будет на 50 % ниже рыночной.

Первым в эксплуатацию было сдано отреставрированное бывшее общежитие ДВФУ на улице Спиридонова. В середине сентября квартиры в нем получили 70 семей. Все они – работники бюджетной сферы, муниципальные и государственные служащие, сотрудники силовых ведомств, сельского хозяйства и других значимых направлений.

– Арендное жилье в Приморском крае строится с целью создания условий для повышения миграционной активности населения и привлечения квалифицированных специалистов в экономически эффективные отрасли Приморья, – рассказывает начальник организационного управления АО «Корпорация развития жилищного строительства» Ирина Иванова. – По всему региону администрации муниципальных образований информируют население о возможности строительства такого жилья, формируют списки и направляют их в адрес АО «КРЖС».

Итак, попасть в заветный список на получение квартиры можно, если соблюдены два главных условия:

– вы являетесь работником одной из названных отраслей,

– на вас и членов вашей семьи не оформлено недвижимое имущество.

Во всех муниципальных образованиях, исключая Владивосток, формированием так называемой потребности в жилье занимаются администрации. Глава муниципалитета должен разослать письма в больницы, школы, детские сады и другие бюджетные организации. Затем начальники предприятий опрашивают своих подчиненных, составляют списки тех, кому необходимо арендное жилье, и вновь отправляют их в администрацию. Только после того, как будет сформирована потребность, в муниципалитете начнется строительство арендного жилья.

– Когда дом будет готов, мы снова направляем в администрацию письмо с перечнем квартир и указанием их площади и количества комнат. Главы районов возвращают нам списки с фамилиями и должностями сотрудников, которые будут вселяться, – говорит Ирина Иванова. – После этого мы заключаем договоры коммерческого найма арендных квартир на 11 месяцев. Продлить его можно по ходатайству главы муниципального образования.

Во Владивостоке система действует немного иначе. Здесь потребность в жилье формируется органами исполнительной власти (ОИВ). Получается следующая цепочка: работник – начальник – профильный ОИВ (министерства здравоохранения, просвещения, внутренних дел и проч.)

Какие документы потребуются семье, чтобы получить квартиру, также решает каждый муниципалитет в частном порядке. В основном это согласие на обработку персональных данных, паспорт, свидетельства о заключении брака и о рождении детей. Для оформления коммерческого договора ко всему вышеперечисленному добавятся также СНИЛС и ИНН. Возрастных ограничений для участия в программе в Приморском крае нет.

Поживи, потом купи

Само название проекта подразумевает, что жильцы не будут получать квартиры в собственность, а лишь станут арендаторами. Заключаемый договор будет обязывать съемщиков ежемесячно вносить плату за жилплощадь и коммунальные услуги. Цена вопроса зависит от среднерыночной стоимости аренды.

– Расчет стоимости производится независимым экспертом, который выводит средние цены на одно-, двух– и трехкомнатные благоустроенные немеблированные квартиры в новостройках без учета коммунальных платежей. Затем специалисты КРЖС устанавливают, сколько будет стоить жилье в арендном доме и заблаговременно сообщает эту информацию администрации МО. Если среднерыночная цена изменится, размер оплаты может быть пересмотрен, но не чаще одного раза в год. По решению главы муниципального образования и директора предприятия часть платы за аренду может быть субсидирована или компенсирована, – уточняет Ирина Иванова.

Для тех, кого статус хозяина прельщает больше, чем арендатора, предусмотрена возможность выкупа квартиры в арендном доме, в том числе с использованием льготного ипотечного займа. Для этого вам нужно прожить в ней как минимум полгода. Стоимость квартиры будет складываться из себестоимости строительства, в которую входят затраты на покупку или аренду земельного участка, строительно-монтажные работы, подведение коммуникаций и выплата налогов. С полным перечнем условий выкупа жилья вы можете ознакомиться на сайте www.кржс.рф в разделе «Арендное жилье».

Ключи в кармане

Для первых жильцов дома на улице Спиридонова подготовили настоящее торжественное новоселье с перерезанной ленточкой, кошкой, которую первой впустили в только-только отремонтированное жилье, и вручением ключей. Правда, праздник стал несколько преждевременным. Практически ни с одним из арендаторов еще не заключен договор найма, а значит, пока они не имеют никакого юридического права на жилье. По словам специалистов, оформление всех необходимых документов займет еще как минимум три недели.

А пока чистенькие квартиры с новым ремонтом ждут своих хозяев. В каждой из них установлена железная входная дверь, уложены паркет или линолеум, смонтированы натяжные потолки, поклеены обои, установлены сантехника и плита на кухне. Возле дома благоустроены территория и парковка.

Хотя воспользоваться программой арендного жилья могут люди любого возраста, основная масса новоселов – молодые семьи или пары, только планирующие заключить брак. Для акушера Приморского краевого перинатального центра Маргариты Полесской это уже не первая съемная квартира, но качеством нового жилья она очень довольна.

– О программе я узнала от нашего главного врача. У нас спросили, кто нуждается в жилье и хотел бы поучаствовать в проекте. Конечно, я с радостью согласилась, – рассказывает Маргарита Полесская. – До этой программы я уже снимала жилье, поэтому все необходимые документы были у меня на руках. Но, вообще, справок нужно немного, главное, подтвердить, что у тебя во Владивостоке нет квартиры. Могу сказать, что цена за аренду гораздо ниже рыночной! К тому же здесь хороший ремонт, есть титан, плитка. Как говорится, заходи и живи. В будущем, конечно же, планируем квартиру выкупать, так как цены предлагают намного ниже среднерыночных.

Учитель начальных классов Юлия Сурикова также получила однушку на Спиридонова. Они с будущим мужем планируют выкупать предоставленную квартиру, а пока готовят вещи к переезду. Теперь с балкона их нового дома открывается вид на бухту Золотой Рог.

– Несколько лет я снимала жилье во Владивостоке, цена была гораздо выше – от 20 до 26 тысяч. Довольно много для зарплаты учителя. А здесь стоимость будет около 16,5 тысячи в месяц плюс коммунальные услуги, – делится Юлия. – О программе я узнала совершенно случайно. Проезжая мимо общежития ДВФУ, в котором я жила, когда была студенткой, я увидела, что там идет ремонт. Многое прочитала в Интернете о программе, по которой там будут сдаваться квартиры, и обратилась к директору своей образовательной организации. Быстро подготовила все документы, и вот ключи уже у меня в кармане.

Строительство домов под арендное жилье ведется также в Уссурийске (здесь уже готова первая очередь – 114 квартир), Большом Камне, Находке, Хороле и Камень-Рыболове. В ближайшее время также начнутся работы в г. Артеме, с. Чугуевка, с. Яковлевка, осуществляется работа с администрациями пос. Пограничного, г. Лесозаводска, г. Дальнегорска. Темпы возведения жилья в рамках программы будут зависеть от потребностей, поданных главами муниципалитетов.

Марина ЗУБКО

Фото Максима ДОЛБНИНА, vlc.ru