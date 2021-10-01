Не гоните переписчика, он делает полезное дело Начиная с октября произойдет несколько изменений в законодательстве, а также ряд важных событий.

Так, ежемесячные пособия станут получать в связи с рождением либо усыновлением первого или второго ребенка семьи с низким доходом (только на карту «Мир»!).

Будут страховаться вклады, сделанные некоммерческими организациями. Среди них – потребительские кооперативы, товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины малочисленных коренных народов России, религиозные организации, благотворительные фонды, исполнители общественно полезных услуг. Теперь они смогут при банкротстве кредитных организаций рассчитывать на получение максимального возмещения – 1,4 миллиона рублей.

Будет проиндексирована зарплата (около 4 %) у работников бюджетных организаций: спасательных центров МЧС, учреждений социальной сферы, гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центров для инвалидов и ряда других организаций. Индексация повлияет и на размер доплат, которые начисляются в процентном соотношении от оклада.

Увеличится зарплата военнослужащих (оклад и звание на 3,7 %), госслужащих, федеральных гражданских служащих, сотрудников федеральных государственных органов, которые не относятся к категории госслужащих (на 3 %).

Пожилых людей (80+) ждет автоматическая прибавка к пенсии через месяц после дня рождения.

Жители России, проработавшие 15 лет на Крайнем Севере или имеющие 20-летний трудовой стаж на территории, приравненной к нему, получат выплаты, скорректированные с учетом районного коэффициента. Однако им придется за прибавкой обратиться в Пенсионный фонд России.

В ряде регионов будут произведены дополнительные выплаты на День пожилых людей.

С 12 октября российское гражданство смогут получить все больше желающих. Ограничений по срокам пребывания в стране нет. При этом есть одно обязательное условие: необходимо снять отпечатки пальцев.

С 15 октября в России начинается Всероссийская перепись населения. Граждане могут самостоятельно до 8 ноября заполнить переписные листы на сайте госуслуг. Поквартирный обход будут осуществлять порядка 320 тысяч человек, полученные данные они будут вводить в электронные планшеты. Предварительные результаты переписи Росстат подведет в апреле 2022 года, окончательные – в четвертом квартале будущего года.

С 5 октября возобновятся авиаперелеты в Данию, Новую Зеландию, ЮАР, Перу, Джибути. Появится возможность полететь на самолете на Гоа и Тенерифе. Также увеличилось количество рейсов в Японию, Бахрейн и в государства Центральной Азии.

Кстати, в Москве с октября можно будет оплачивать проезд с помощью системы распознавания лица. Глядишь – диковина и до нас дойдет.

Евгений СИДОРОВ

Фото с сайта Росстата.