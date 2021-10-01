У «АвиаПоиска» новое задание Поисковое объединение займется поиском заброшенных могил военнослужащих

В конце сентября в Адмиральском сквере Владивостока прошло мероприятие поискового объединения «АвиаПоиск» в рамках старта нового социального проекта «Чтобы помнили». Он направлен на реставрацию ранее выявленных, но непаспортизированных воинских захоронений участников Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года.

В числе первых работы начались на кладбище «Черная речка» в пригороде краевого центра и в районе поселка Трудовое. Там есть могилы красноармейцев, умерших в эвакуационном госпитале № 3102 на станции Океанской.

С целью патриотического воспитания на этом месте будут проведены выездные экскурсии и живые уроки истории для учащихся средних образовательных учреждений и вузов Приморья.

На торжественном открытии мероприятия выступили командир поискового объединения «АвиаПоиск» Ярослав Ливанский, начальник управления по делам молодежи и связям с общественностью администрации Владивостока Сергей Язев, член совета общественной организации ветеранов морской пехоты «Сатурн» подполковник Николай Тартаринов, председатель совета ветеранов морской авиации Тихоокеанского флота полковник Александр Притчин.

На встрече в Адмиральском сквере была представлена уникальная музейная экспозиция, которая состояла из двух тематических выставок: «Ушедшие в туман» и «Помнить будут самураи бой у озера Хасан». В первой представлены фрагменты потерпевших катастрофы боевых самолетов, личные вещи погибших членов экипажей, предметы авиационного оборудования и вооружения 1930–1950-х годов. Вторая выставка включала в себя разнообразные артефакты с мест боев на Хасане. На ней показали как бытовые предметы (кружки, котелки, ложки, обувь, ремни), так и образцы вооружения частей Красной армии и императорской армии Японии, принимавших участие в вооруженном конфликте.

На мероприятии выступил вокально-инструментальный ансамбль поискового объединения «Маэстро». Это было его первое публичное выступление. Творческий коллектив исполнял песни военных лет, популярные песни из военных кинофильмов, авторские песни на слова Ярослава Ливанского и музыку Клима Клименко, Романа Соловьева. Солистами выступили Александр Клименко и Елена Федорчукова. В концерте принимали участие Вячеслав Козлов, Антон Ровин, стихи читал Сергей Балкин. Завершилась концертная программа ансамбля маршем артиллеристов.

«В» напоминает, что Приморская организация «АвиаПоиск» занимается розыском мест падений военных самолетов, предает земле останки погибших экипажей и ведет поиск их родственников вот уже 14 лет, а следовательно, помогает нам с вами не забывать нашу историю. Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего.

За это время «АвиаПоиск» провел более 4000 полевых выездов, на Дальнем Востоке обнаружено более 140 погибших крылатых машин, собраны и с почестями преданы земле останки 71 члена экипажей и пассажиров, 13 солдат и офицеров, павших в Хасанском сражении 1938 года.

Ежегодно поисковые отряды работают на местах боев. А в последние годы начали проводиться и поисковые работы в Чеченской Республике, где земля отдает останки ребят, погибших в 1990-х годах прошлого столетия. Как эхо минувших дней, на израненной некогда земле краснеют звезды и белеют памятники и обелиски. Они стоят на полях жестоких сражений, где бои шли за каждый метр русской земли. Мы помним вас, защитники Отечества!

Николай КУТЕНКИХ

Фото Александра ПРИТЧИНА