Казанский храм станет конечной остановкой Вопрос о продлении пригородных поездов от железнодорожного вокзала до Казанского храма обсудили в администрации Владивостока. Здесь прошла встреча главы города Константина Шестакова с представителями АО «Экспресс Приморья». Итогом встречи стала договоренность о создании рабочей группы для решения оперативных вопросов проекта.

В состав рабочей группы войдут представители мэрии, краевого министерства транспорта, компаний «РЖД» и «Экспресс Приморья».

Представляя проект, генеральный директор АО «Экспресс Приморья» Константин Шелухин сообщил, что проект заложен в национальную программу развития Дальнего Востока и в первую очередь предназначен для перевозки жителей микрорайона Эгершельд в утренние и вечерние часы.

«Готовы продлить до Казанского храма восемь пригородных и три городских электропоезда, это ориентировочно 65 вагонов в день, – рассказал он. – Примерное расписание уже готово. Однако для таких изменений требуется решение ряда существенных вопросов».

По словам Константина Шелухина, для реализации проекта в первую очередь требуется выполнить мероприятия по реконструкции железнодорожной станции Владивосток, смонтировать контактную подвеску длиной почти 2 км и установить 43 металлические опоры сети.

Кроме того, на месте будущей станции Казанский храм необходимо построить высокую пассажирскую платформу длиной 132 метра, обустроить подъемники для маломобильных граждан, а также организовать подходы к платформе. Планируется, что станция будет расположена в непосредственной близости к автобусной остановке «Казанский храм». Часть работ обязана будет выполнить городская администрация.

«Наша команда поддержит проект и выполнит необходимые мероприятия для его реализации, – подчеркнул глава города. – Для нас важно разгрузить Эгершельд, который в силу своих особенностей не может похвастаться отсутствием автомобильных заторов. При этом микрорайон перспективен в плане развития города».

Константин Шестаков поручил специалистам администрации произвести расчеты для обустройства пересадочного пункта и в максимально короткие сроки представить их рабочей группе.

Евгений СИДОРОВ

Фото с сайта vlc.ru