Из-за COVID-19 во Владивостоке закрывают группы в детсадах и классы в школах В связи с карантином по COVID-2019 во Владивостоке закрыты четыре группы в двух детских садах – № 32 и 175. Кроме того, 17 классов 15 муниципальных школ переведены на дистанционный формат обучения.

В городском управлении по работе с муниципальными учреждениями образования Владивостока уточняют, что речь идет о школах № 2, 11, 13, 26, 28, 39, 44, 52, 56, 70, 71, 72, 82, лицее № 41 и гимназии № 1.

Напомним, что во Владивостоке продолжает действовать режим повышенной готовности, вызванный пандемией коронавирусной инфекции.

Сергей ПЕТРОВ