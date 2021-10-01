Полицейский, росгвардеец, военнослужащий… Стали известны обладатели сертификатов на квартиры и автомобили за прививку от COVID-19 в Приморье.

В Приморье названы имена победителей розыгрыша ценных призов среди привившихся от коронавируса. Обладателями квартир и автомобилей стали соцработник, студентка, военнослужащие и пенсионерка из четырех муниципальных образований края.

Как сообщили в департаменте информационной политики Приморья, главный приз – сертификат на приобретение квартиры выиграли младший воспитатель социально-реабилитационного центра из села Покровка Октябрьского муниципального округа Татьяна Прозорова и сотрудник ОАО «Дальневосточная транспортная компания» Светлана Малиновская из Находки.

«Сертификаты на покупку автомобиля получат жители Владивостока: полицейский Александр Коваленко, инспектор Росгвардии Мария Дземина, военнослужащий Никита Михайлов, студентка-медик Надежда Холодкова, а также пенсионерка Татьяна Денисенко из Пограничного», – добавили в ведомстве.

Всего участие в розыгрыше приняли 99875 человек. С помощью генератора случайных чисел выбраны семь из них.

Сертификаты на квартиры получили участники с номерами 97404 и 73877, на автомобили – 60421, 20413, 44061, 69415, 65362. Победителям розыгрыша достаются сертификаты на квартиры и машины номиналами по 3,8 миллиона рублей и по 1 миллиону рублей соответственно.

Напомним, что привившиеся от COVID-19 приморцы могут принять участие во втором розыгрыше автомобилей, планшетов и других ценных призов. Участником акции может стать гражданин, прошедший иммунизацию до 25 октября. Зарегистрироваться в розыгрыше призов можно с 4 октября по 30 октября на Региональном портале госуслуг.

Отметим, что эксперты прогнозируют четвертую волну коронавирусной инфекции и призывают граждан активнее прививаться и ревакцинироваться, у кого подошел срок.

Евгений СИДОРОВ

Фото Primorsky.ru