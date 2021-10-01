Раздельный сбор мусора становится нормой Все больше приморцев переходят на раздельный сбор отходов, еженедельно в крае собирается и вывозится до 17 тонн вторсырья.

В связи с этим количество специальных оранжевых контейнеров увеличат и задействуют дополнительный транспорт.

Как рассказали на краевом предприятии «Приморский экологический оператор» (ПЭО), за прошедшие несколько месяцев объемы накопления вторсырья в оранжевые контейнеры выросли более чем в два раза. Сейчас вывоз отходов осуществляется один раз в неделю, однако уже приходится увеличивать частоту выездов.

«В ближайшее время по адресам, где контейнеры уже были установлены и возникает регулярное их переполнение, поставим дополнительные емкости для вторичного сырья. Проводится актуализация маршрутов исходя из индивидуального анализа каждой точки – по некоторым адресам мусор будет вывозиться два раза в неделю, также планируется увеличить количество спецтехники», – уточнили в ПЭО.

Специалисты добавили, что сейчас во Владивостоке, Артеме, Вольно-Надеждинском установлено почти 500 контейнеров для вторсырья.

Заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко назвала увеличение объемов собираемого вторсырья хорошим показателем.

«Люди заинтересованы в раздельном сборе, это общемировая практика, и нам тоже без этого не обойтись. Жители сами инициируют установку контейнеров в своих дворах, а управляющие компании все чаще обращаются, чтобы организовать в домах процесс сортировки отходов. Задача власти – обеспечить необходимую инфраструктуру, чем мы и занимаемся», – подчеркнула Елена Пархоменко.

Она напомнила, что для того, чтобы возле дома установили оранжевый контейнер, необходимо направить заявку в свою управляющую организацию либо на rsbor@spzv.ru. Управляющие организации могут напрямую обратиться в отдел внедрения раздельного сбора КГУП «ПЭО» и обеспечить сразу все свои дома контейнерами для вторсырья.

Напомним, что переход на раздельный сбор отходов – одна из целей национального проекта «Экология». Он предусматривает, что к 2024 году в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов в Приморском крае доля ТКО, направленных на утилизацию, будет составлять до 13 %, а в обработку – до 60 %.

Также напоминаем, что штраф до 50 тысяч рублей могут заплатить автомобилисты, блокирующие своими автомобилями подъезд мусорной техники к контейнерам. Ряд дел уже рассматривают административные комиссии Приморья.

По информации краевого предприятия «Приморский экологический оператор», совместно с администрациями муниципалитетов усилена работа по пресечению и наказанию владельцев машин, чьи машины мешают проезду мусоровозов.

«Парковка автотранспорта на пути движения мусоровоза приводит к нарушению графика вывоза, перенакоплению отходов на площадках. Спецмашина не может ждать, пока владелец неправильно припаркованного автомобиля его уберет, поэтому он уезжает на другой адрес, оставляя контейнеры полными», – прокомментировали в регоператоре.

Сейчас уже несколько дел о неправильной парковке рассматривают административные комиссии, хозяевам таких машин грозит штраф от 1 до 3 тысяч рублей. Должностные лица могут заплатить от 3 до 10 тысяч рублей, юридические – от 10 до 50 тысяч рублей.

По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены Пархоменко, внесение поправок в закон «Об административных правонарушениях в Приморском крае» – вынужденная мера, которая создает инструмент административного воздействия на нерадивых водителей.

«Да, дворы крупных населенных пунктов запаркованы, места для машин мало, но нужно понимать и то, что загромождение проезда к мусорным контейнерам создает неудобства для большего числа людей, антисанитарию. Поэтому власти будут использовать те возможности, которые предоставляет закон», – подчеркнула Елена Пархоменко.

Евгений СИДОРОВ

Фото Primorsky.ru