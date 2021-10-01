Вляпались в историю В артемовской школе на уроке плохо стало ребенку, но диагноз нужно ставить всей системе образования

Малоприятный случай, который произошел в одной из школ города Артема, в мгновение ока стал известен всей стране. Казалось бы, неловкость, подобное периодически случается не только в школах, но что-то подсказывает, что все далеко не так просто.

«Один из сотрудников нашей редакции несколько лет назад повел ребенка в 1-й класс. На первом же родительском собрании учитель (между прочим, с советским стажем!) сказала буквально следующее: запомните, мы ваших детей учить не собираемся, мы только начитываем! Семь лет уже прошло. Реально они только начитывают.»

Да, с ребенком придется долго и упорно работать, чтобы вернуть ему уверенность в себе. Возраст специфический, когда тебе кажется, что весь мир смотрит только на тебя: как ты выглядишь, что говоришь, как поступаешь в той или иной ситуации. Дай бог, чтобы ребята из класса поддержали. Но налицо и другой факт – российское образование в целом не просто село в лужу, а буквально вляпалось во что-то гораздо более мерзкое. Но обо всем по порядку.

Череда нелепых случайностей

Итак, в средней школе № 19 города Артема учитель биологии не отпустила школьника в туалет во время урока. Буквально за сутки история обросла множеством подробностей, большинство из которых оказались ложными. Но факт остается фактом: ребенок не вытерпел, был унижен при всем классе. Кто виноват?

Как бы странно это ни звучало, происшествие в Артеме – череда нелепых случайностей. Пятиклашки только перешли в среднее звено, совсем недавно познакомились с новыми учителями-предметниками и из-за стеснения могли бояться попросить помощь в некоторых вопросах.

На злополучном уроке биологии мальчику неожиданно стало плохо. Отпроситься в туалет он побоялся, потому что видел, как буквально несколько минут назад в такой же просьбе отказали его однокласснику. Причем в случае со вторым школьником у учителя якобы была причина так поступить: мальчик гиперактивный и таким образом мог просто привлекать к себе внимание. Когда терпеть стало невмоготу, парнишка без слов ринулся из класса, но его остановил учитель, ведь явный повод для того, чтобы покинуть класс, назван не был. В итоге оконфузившийся мальчик так и остался в кабинете, учитель не смогла быстро найти выход из ситуации, а дети начали смеяться.

Первым, кого обвинили в некомпетентности, стал учитель. Вечером того же дня в школе состоялась встреча специалистов управления образования, классного руководителя, директора и преподавателя биологии с мамой и пострадавшим ребенком. Директора и учителя привлекли к дисциплинарной ответственности, форму взыскания определяет администрация города. Слухи о том, что директор давал указание не разрешать детям выходить на уроках, не подтвердились.

«Несмотря на то что все выглядит как психологическое насилие со стороны педагога, в этом ее упрекнуть нельзя. Осознанного желания навредить мальчику у нее не было. По моему мнению, учитель не имеет права не отпустить ребенка. Другое дело, если педагог знает, что какой-то определенный школьник регулярно поднимает руку, чтобы выйти в туалет, и просто сбегает с уроков. Но, чтобы принять решение отказать в просьбе, учитель должен очень хорошо знать поведение ученика», – считает уполномоченный по правам ребенка Приморского края Ольга Романова.

Медвежья услуга

Эта ситуация вполне могла остаться внутри коллектива, если бы мама одного из учеников не разместила информацию в социальных сетях, при этом не спросив разрешения у родителей мальчика. Какие цели она преследовала, остается только догадываться, но слухи расползлись быстро. Теперь инцидент вряд ли получится просто замять, а герой этой ситуации, по мнению специалистов, подвергается повторному травмированию.

Увы, в родительских чатах можно прочитать не только полезную информацию или получить помощь, консультацию. К сожалению, часто находятся недалекие родители, которые путают классную группу с подворотней.

«Конечно же, не нужно было молчать, но и выкладывать все в соцсети не стоило. Вполне возможно, что теперь мальчик будет подвергаться травле и насмешкам. Маме следовало сразу же позвонить директору школы и уполномоченному по правам ребенка. Мы всегда будем отстаивать интересы детей», – говорит Ольга Романова.

Сейчас с мальчиком с согласия родителей работает штатный психолог. К счастью, в школе № 19 он есть. По мнению уполномоченного по правам ребенка, если бы конфликт остался на уровне класса, специалисту удалось бы справиться с ним намного быстрее и безболезненнее. Мама мальчика не заинтересована в увольнении учителя биологии. Сейчас для нее важнее, чтобы шумиха спала и ребенок успокоился.

На те же грабли

Какой бы шокирующей ни казалась ситуация, к сожалению, тема не нова. О подобных ситуациях СМИ писали в мае, июне, сентябре прошлого года и еще множество раз. Да, что там говорить. В Артеме на днях опять резонансный случай: учитель начальных классов заставила школьника вытирать случайно разлитую воду его собственной... рубашкой.

Иногда педагог просто не успевает предотвратить случившееся, но важнее, чтобы он знал, как найти выход, когда все уже произошло. Именно этого механизма действий не хватило учителю биологии в Артеме, и именно его администрация образовательных учреждений должна отрабатывать с педагогическим коллективом.

«Каждая школа – это маленькое государство. Во всех образовательных организациях есть устав, правила трудового распорядка и поведения учащихся. Все действия в подобных случаях должны быть прописаны именно там. Поэтому очень важно, чтобы с этими документами были ознакомлены законные представители детей, учителя и сами школьники», – советует Ольга Романова.

Добро пожаловать в музей

То есть никакого злого умысла в ситуации не просматривается. Да, учитель недосмотрел, а недалекая мамаша слила все в Сеть… Как говорится, косяки, но не нарушения, хотя в случае с мамашей-блогершей правоохранители могли бы и поработать.

Проблема в том, что российская школа стремительно отстает от процессов, которые сегодня происходят в мире. Дети ходят в школу, как в исторический музей. Все старо и затхло. Начиная с классов, которые устроены по методикам XIX века, и заканчивая самим процессом обучения. Мир другой. Люди другие. Отношения между ними тоже.

Тупая муштра в современном обличии не делает учебный процесс ни эффективным, ни полезным, ни тем более интересным. Главный концепт – зубрите все подряд! То, что уже давно никому не нужно. То, что вам никогда не пригодится. И то, что вы не поняли, тоже просто зубрите.

Программу просто распирает. «Русской литературы» мало, ввели еще какую-то «Родную». Даже учителя не знают зачем. Информации и знаний становится все больше, а значит, нужно обязательно внедрять новые предметы. Финансовую грамотность, например. Шесть уроков – не предел. В некоторых школах делают так называемые нулевые уроки, чтобы официально не нарушать нормативов. А потом еще и три-пять-шесть и более часов выполнения домашних работ. Да, еще не забудьте о занятиях в выходной день – субботу. А потом еще и выполнение домашки в воскресенье на понедельник. Ни в кино сходить с семьей, ни на природу выехать.

Даже президент России лично потребовал что-то сделать с нагрузкой детей в школах. Но нет… Даже ему не под силу сдвинуть махину, которая сегодня является одним из самых костных институтов общества.

Но результат всего этого ада близок к нулю. Когда приходит время готовиться к выпускным экзаменам (о ЕГЭ отдельная песня), практически все бегут к репетиторам.

Школу ненавидят не только дети, но и родители. Вы, например, знаете, что более четверти детей после самоизоляции не вернулись в школы, а перешли на домашнее обучение? Просто так намного удобнее и эффективнее. А еще не нужно сидеть долгими часами без движения в душных классах.

Но это только одна сторона медали. Другая сторона – учителя. Добрых и чутких Марьивановн очень мало было и в советское время. А в наше они просто исчезают как класс. Не заблуждайтесь и не критикуйте педвузы. Учителя не лучше и не хуже всех нас. А мы все хотим от работы – первое: хороших зарплат… Второе, третье и пр. в принципе уже не так важно.

Один из сотрудников нашей редакции несколько лет назад повел ребенка в 1-й класс. На первом же родительском собрании учитель (между прочим, с советским стажем!) сказала буквально следующее: запомните, мы ваших детей учить не собираемся, мы только начитываем! Семь лет уже прошло. Реально они только начитывают. А еще раз в неделю контрольные.

Как от учителя сегодня ждать, чтобы она распознала, что ребенку плохо? Им даже официально (!) неважно, понял школьник предмет или нет.

Поэтому должно быть так, чтобы учитель стал не надсмотрщиком, а партнером в учебе. Партнера всегда легче о чем-то попросить, и партнер тебя лучше понимает. Мы не о людях с призванием быть учителем. Это штучный товар. Мы о том, что надо прописать учителям другой функционал. И другие методы обучения. Настало такое время, когда учиться нужно всегда. Всю жизнь. По крайней мере, активную ее часть. Знания и информация устаревают за считаные дни, недели и месяцы. Поэтому главная задача школы теперь не столько пичкать знаниями, сколько научить детей учиться самостоятельно. Научить искать нужную информацию.

Но есть поводы и для оптимизма. Прообразы современного образования уже дают ростки в России. Это различные кванториумы, центр «Сириус» и прочее. Индивидуальный подход, учеба по интересам, а не по принуждению, современные технологии, которые интересны и понятны детям. Так что еще не все потеряно.

Если ваши дети столкнулись с неприятностями в школе, вы можете сообщить об этом на горячую линию уполномоченного по правам ребенка в Приморском крае: 8-950-295-21-10 или обратиться по телефонам: 8 (423) 243-32-81, 240-07-91.

Марина ЗУБКО

Фото ТАСС