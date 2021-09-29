Коронавирус напугал даже тигра

Во Владивостоке торжества, посвященные амурскому тигру, прошли в усеченном формате

29 сент. 2021 Электронная версия газеты "Владивосток" №4857 (6562) от 29 сент. 2021

Во Владивостоке прошли праздничные торжества, направленные на сохранение амурского тигра. Местом их проведения стали набережная Спортивной гавани, парк Минного городка, Адмиральский сквер на улице Светланской и другие площадки.

Начался праздник с награждения воспитанников детских садов и школ, которые в сентябре принимали участие в различных тематических конкурсах.

«С удовольствием наградили юных чтецов, художников, фотографов и авторов экоподелок, – рассказал начальник городского управления молодежи и связям с общественностью Сергей Язев. – Такую работу провели совместно с управлением образования. Цель подобных конкурсов одна: приобщение подрастающего поколения к сохранению природы и бережному к ней отношению».

Весь день на набережной Спортивной гавани работали площадки по аквагриму. Здесь же находилась локация «Почты России» «Тигриная почта», откуда можно было отправить тематическую открытку друзьям и родным. Кроме того, напротив спорткомплекса «Олимпиец» проходили спортивно-развлекательные мероприятия – состязания по экстремальным видам спорта, карате, армреслингу, шахматам.

В парке Минного городка сегодня состоялось открытие осеннего дог-фестиваля для владельцев собак и их питомцев. В программе значились состязания «Найди своего тигренка», собачьи бега «Быстрее ветра», танцевальный конкурс.

Адмиральский сквер стал местом презентации природоохранных организаций. Здесь также запускают воздушных змеев и работает «Фотосушка», где можно обменяться снимками с другими участниками праздника.

К сожалению, из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, традиционное «тигриное» шествие в этом году во Владивостоке провести не удалось.

«Надеемся, что в следующем году оно состоится и в нем, как и прежде, примут участие тысячи активных владивостокцев и гостей города», – говорит Сергей Язев.

Организаторами праздника в краевом центре выступили автономная некоммерческая организация «Центр «Амурский тигр», правительство Приморского края, администрация города и Русское географическое общество.

Евгений СИДОРОВ

Фото с сайта vlc.ru

     