Коронавирус напугал даже тигра Во Владивостоке торжества, посвященные амурскому тигру, прошли в усеченном формате

Во Владивостоке прошли праздничные торжества, направленные на сохранение амурского тигра. Местом их проведения стали набережная Спортивной гавани, парк Минного городка, Адмиральский сквер на улице Светланской и другие площадки.

Начался праздник с награждения воспитанников детских садов и школ, которые в сентябре принимали участие в различных тематических конкурсах.

«С удовольствием наградили юных чтецов, художников, фотографов и авторов экоподелок, – рассказал начальник городского управления молодежи и связям с общественностью Сергей Язев. – Такую работу провели совместно с управлением образования. Цель подобных конкурсов одна: приобщение подрастающего поколения к сохранению природы и бережному к ней отношению».

Весь день на набережной Спортивной гавани работали площадки по аквагриму. Здесь же находилась локация «Почты России» «Тигриная почта», откуда можно было отправить тематическую открытку друзьям и родным. Кроме того, напротив спорткомплекса «Олимпиец» проходили спортивно-развлекательные мероприятия – состязания по экстремальным видам спорта, карате, армреслингу, шахматам.

В парке Минного городка сегодня состоялось открытие осеннего дог-фестиваля для владельцев собак и их питомцев. В программе значились состязания «Найди своего тигренка», собачьи бега «Быстрее ветра», танцевальный конкурс.

Адмиральский сквер стал местом презентации природоохранных организаций. Здесь также запускают воздушных змеев и работает «Фотосушка», где можно обменяться снимками с другими участниками праздника.

К сожалению, из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, традиционное «тигриное» шествие в этом году во Владивостоке провести не удалось.

«Надеемся, что в следующем году оно состоится и в нем, как и прежде, примут участие тысячи активных владивостокцев и гостей города», – говорит Сергей Язев.

Организаторами праздника в краевом центре выступили автономная некоммерческая организация «Центр «Амурский тигр», правительство Приморского края, администрация города и Русское географическое общество.

Евгений СИДОРОВ

Фото с сайта vlc.ru