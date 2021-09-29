Осенние посадки многолетников Сентябрь – очень хорошее время для посадок и пересадок многолетников. Можно делить и пересаживать примулы, ромашки, флоксы, ирисы, золотой шар, очитки, пионы.

Перед посадкой выкапывают маточный куст и делят его ножом или острой лопатой. Нужно постараться, чтобы на каждой деленке ирисов или пионов осталось несколько спящих почек. Перед посадкой надземную часть разделенного растения срезают, оставляя от стебля несколько сантиметров.

Почву в месте посадки нужно хорошо перекопать и заправить органикой. Также можно внести и минеральные удобрения – по 20 граммов суперфосфата и калийной соли под каждое растение. Можно вместо калийных удобрений добавить золу. После посадки растения поливают и мульчируют.

Материалы и фото предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»