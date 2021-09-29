Просто добавь воды. Лучше дождевой Часть препаратов, которые мы используем для обработок, подкормок и оздоровления растений, можно размножить, сэкономив на их приобретении. То есть вы покупаете эти препараты и помещаете их в питательную среду, способствующую размножению входящих в их состав микроорганизмов.

Проще всего размножить водоросль хлореллу, но так же можно размножить и биофунгициды, приготовленные на основе сенной палочки: алирин, гамаир, бактоген, бактофит, фитоспорин. Размножаются и такие бактериальные препараты, как азотовит, фосфатовит (он же калийвит), битоксибациллин, лепидоцид.

Для размножения нам потребуется вода без хлора. Вместо водопроводной берем дождевую, колодезную, родниковую, в крайнем случае покупную воду. Для разведения нужна чистая, стерилизованная тара. Лучше всего подходят стеклянные банки.

Чтобы наше удобрение увеличилось в объеме, ему необходимо создать соответствующую среду. Для этого в одном литре воды растворяем столовую ложку сахара (около 20 г), добавляем любое жидкое удобрение (за исключением гуминовых) или 2 г универсального удобрения Kristalon, а потом добавляем в раствор тот биопрепарат, который хотим размножить. Емкость закрываем и ставим в темное место (за исключением хлореллы, которая размножается на свету).

Каждые 2-3 дня открываем емкость, чтобы шел воздухообмен. Через 7-10 дней препарат готов. Чем выше будет концентрация помещенного в питательный раствор препарата, тем быстрее будет нарастать его объем в процессе размножения.

Как вы поймете, что размножение прошло успешно? Растворы с фосфоро– и азотофиксаторами, а также препараты на основе сенной палочки немного помутнеют, на поверхности появится небольшая пленка. Триходерму вырастить несколько сложнее, жидкостные основы уже не так эффективны, поэтому триходерму лучше растить на крупе либо на перлите.

Готовый раствор можно хранить в холодильнике до 5-6 месяцев. При использовании полученного раствора дозировку нужно будет повысить примерно в 2-3 раза по сравнению с дозировкой фабричного препарата.

Но специалисты не советуют в домашних условиях браться за размножение многокомпонентных препаратов, в которых есть сенная палочка, триходерма и фосфоро– или азотофиксирующие бактерии: скорее всего, при размножении произойдет активный рост только одного из компонентов.

Материалы предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»