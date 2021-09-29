Гусь саду не товарищ? Запрет на разведение живности на дачных участках не окончательный. Но тревожный

«Своих первых двух кур мы привезли на дачный участок давно, еще в 2000-м, и совершенно случайно, – рассказывает читательница журнала «Сады и огороды Приморья» Елена Рубцова. – Ехали поздней весной на дачу, остановились на Подгороденке у рынка с рассадой и заприметили продающихся несушек. Так весь сезон, аж до конца ноября, мама, жившая на даче безвыездно, была постоянно со свежим яйцом, еще и нас снабжала.

Через год почин подхватили многие соседи. Строили курятники, брали по десятку, а то и больше кур. За 20 лет конфликт с соседями, не последовавшими этому примеру, случился лишь раз. Просто среди очередных молодых курочек, купленных в начале сезона, оказался петушок, и его кукареканье на рассвете нравилось не всем. В общем, попал тот петух во щи… С тех пор куры на дачах в нашем СНТ стали обыденным и, главное, полезным явлением. И тут на тебе – оказывается, содержать кур на дачном участке запрещено, и все это время мы все нарушали закон. Так ли это и что нам делать теперь?»

Сколько соток достойны курятника?

Действительно, куры, козы, гуси, свиньи, кролики – любая сельскохозяйственная живность, которую горожане разводят на дачах, оказались под вопросом. Как сообщила недавно «Российская газета», держать и разводить на садовых участках сельскохозяйственных животных россиянам запретил Верховный суд РФ.

В высшую судебную инстанцию обратилась жительница Волгограда, которая после проверки Государственной инспекции по использованию и охране земель была оштрафована на 10 тысяч рублей за то, что на ее дачном участке был обнаружен курятник. Но Верховный суд РФ штраф не отменил, обосновав его тем, что категория земель и вид разрешенного использования – основные характеристики земельного участка, они определяют порядок его использования. Заводить скот можно в том случае, если ваш участок относится к личному подсобному хозяйству (ЛПХ).

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова пояснила, что размер штрафа для граждан, занимающихся разведением сельскохозяйственной живности на дачах, может составлять от 10 до 20 тысяч рублей.

– По закону садовый земельный участок предназначен для отдыха граждан или выращивания ими для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей, – уточнила она.

Реакция садоводов на происходящее оказалась далеко не однозначной. Есть СНТ, где действительно содержание сельскохозяйственных животных запрещено уставом и решением общего собрания товарищества.

– Я поддерживаю решение, принятое судом, – Дарья Орлатая, председатель СНТ «Черемушки 1», категорична. – Если у вас участок в шесть соток, а вы разводите кур, то у вас однозначно появится навоз, а за навозом – запах, мухи, медведка. Хотим кур, свиней и кого угодно – переводим земли в категорию ЛПХ и тогда осуществляем процесс. Если у вас хотя бы соток 15, тогда можно думать о курах. А так получается, что на шести сотках соседство дома и курятника вызывает дискомфорт, курятник начинают выносить за забор, на земли общего пользования, происходит самозахват земли. А у СНТ потом нет возможности организовать разъездные разворотные площадки, площадки под мусорные контейнеры, под трансформатор и т.д. А что такое отсутствие мусорной площадки? Значит, на СНТ будут приходить штрафы, а у них, видите ли, там курятник, гаражи и все остальное. Практика показывает, что не место курятнику на участке в шесть соток!

Что говорит закон

Однако, как и в истории Елены Рубцовой, есть немало примеров, когда садоводы покупают на лето несколько кур, чтобы иметь свое домашнее яйцо. Коз, кроликов, уток, гусей и другую живность заводят и те, кто строит капитальные дома и переезжает в СНТ на постоянное место жительства, выбирая сельский уклад со всеми его особенностями, в том числе с разведением домашней живности и птицы.

Узнав о решении Верховного суда РФ в отношении дачницы из Волгограда, представители Союза садоводов Владивостока обратились за разъяснениями в вышестоящую общественную организацию.

По словам руководителя общественной приемной Союза садоводов России Людмилы Буряковой, решение Верховного суда не нужно трактовать как тревожный звонок для всех дачников.

– Суд вынес решение относительно всего одного человека. Нужно изучить, в связи с чем в этом конкретном случае возникло такое решение, – подчеркивает эксперт. – И каждый регион решает такие вопросы по-своему. Однако ни в одном законодательном акте Российской Федерации ни федерального, ни регионального значения нет прямого запрета или прямого разрешения на содержание мелкого скота и птицы на дачном участке.

После таких комментариев со стороны Союза садоводов России ситуация уже не выглядит столь однозначной. Так что советуем Елене Рубцовой и другим дачникам, привыкшим к домашней птице и другой живности, пока не волноваться. Но при этом все же контролировать, чтобы ваши курятники и другие «мини-фермы» не создавали дискомфорта соседям.

Материалы и фото предоставлены журналом «Сады и огороды Приморья»