Самураи получали по заслугам Токийский трибунал 75 лет назад вынес суровое наказание верхушке японской военщины

75 лет назад, 1 октября 1946 года, завершился Нюренбергский международный суд над главными немецкими военными преступниками. Он вынес справедливый вердикт виновным в развязывании Второй мировой войны и против человечности. Этот трибунал над нацистами широко известен во всем мире, чего не скажешь о проходившем в это же самое время Токийском процессе.

«Мы не стремимся к порабощению японцев как расы или уничтожению их как нации, однако должно быть осуществлено суровое правосудие в отношении всех военных преступников, включая тех, кто совершал зверства против наших военнопленных»

«Совсем недавно Минобороны России рассекретило и опубликовало новые подробности темных дел японской военщины. Факты вновь заставили содрогнуться от чудовищных злодеяний. Но еще страшнее становится, когда осознаешь, что грозило бы миру, если бы «продукция» японских тайных лабораторий вырвалась на свободу…»

Суд над японскими военными преступниками проходил в Токио с 3 мая 1946-го по 12 ноября 1948 года. На нем пробил час расплаты и возмездия для японских агрессоров. Милитаристы мечтали ценой захвата чужих территорий, гибели и порабощения других народов установить с партнерами по оси мировое господство. Они возомнили себя носителями высших духовных ценностей, но в итоге предстали перед судом народов.

Законность превыше всего

Требование суда над японскими военными преступниками было сформулировано в Потсдамской декларации о безоговорочной капитуляции Японии. 10-й пункт этой декларации гласил: «Мы не стремимся к порабощению японцев как расы или уничтожению их как нации, однако должно быть осуществлено суровое правосудие в отношении всех военных преступников, включая тех, кто совершал зверства против наших военнопленных».

Подписав 2 сентября 1945 года акт о безоговорочной капитуляции, Япония полностью приняла условия декларации и дала обязательство, что «японское правительство и его преемники будут честно выполнять условия Потсдамской декларации».

Важной вехой на пути к осуществлению правосудия над японскими военными преступниками явилось Московское совещание министров иностранных дел СССР, США и Великобритании, состоявшееся в декабре 1945 года. К принятому решению присоединился и Китай. Конкретика определялась в ходе дипломатических переговоров СССР, США, Великобритании, Китая, Франции, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Нидерландов. Представители этих государств и вошли в состав трибунала. Впоследствии к соглашению присоединились Индия и Филиппины.

19 января 1946 года верховный командующий союзных войск в Японии Макартур утвердил его устав и определил механизм «справедливого и быстрого суда, наказания главных военных преступников на Дальнем Востоке».

Обвинение и защита

3 мая в здании бывшего военного министерства Японии состоялось первое заседание Международного трибунала. Его членами выступили представители СССР (генерал И. М. Зарянов), США (бывший главный военный прокурор американской армии генерал М. Крамер), Китая (председатель комитета по иностранным делам Мэй Жоу-ао), Великобритании (член верховного суда У. Патрик), Франции (прокурор 1-го класса А. Бернар), Австралии (председатель верховного суда штата Квинслэнд У. Уэбб), Голландии (профессор Утрехтского университета Б. Роллинг), Индии (профессор университета Р. Пэл ), Канады (член верховного суда С. Макдугалл), Новой Зеландии (член верховного суда Э. Норткрофт), Филиппин (член верховного суда Д. Джаранилла). Председателем Международного трибунала назначили австралийского судью Уильяма Уэбба.

Главным обвинителем стал американский судья Дж. Кинап. Каждая страна выделила юристов в качестве дополнительных обвинителей. От СССР обвинение представляли член-корреспондент Академии наук СССР С.А. Голупский, государственные советники юстиции А.Н. Васильев и Л.Н. Смирнов.

Защиту осуществляли 79 японских и 25 американских адвокатов. Участие американцев в судебном процессе мотивировалось некомпетентностью японских юристов в англосаксонской судебной процедуре. Если на Нюрнбергском процессе каждый обвиняемый имел одного защитника, то в Токио – до четырех.

Подсудимые

К судебной ответственности были привлечены 28 человек, разрабатывавших и проводивших политику агрессии и геноцида. В большинстве своем обвиняемые являлись профессиональными военными, тесно связанными с финансовыми корпорациями или придворными кругами императора. К сожалению, некоторым генералам и адмиралам, дипломатам и банкирам удалось избежать правосудия, хотя советское обвинение настаивало на этом.

Перед судом предстали премьер-министры Японии разных лет К. Койсо, X. Тодзио, К. Хиранума, К. Хирота, вице-премьер-министр Н. Хосино, военные министры С. Араки, С. Итагаки, Д. Минами, С. Хата, военный вице-министр X. Кимура, морские министры О. Нагано, С. Симада, морской вице-министр Т. Ока, командующий японскими войсками в Центральном Китае И. Мацуи, начальники бюро военных дел военного министерства А. Муто и К. Сато, начальник генерального штаба армии И.Умодзу, министры иностранных дел И.Мацуока, М.Сигэмицу и С.Того, идеолог японского фашизма С.Окава и другие.

Подсудимым было предъявлено обвинение в заговоре совместно с Германией и Италией с целью «обеспечить господство агрессивных стран над остальным миром и эксплуатацию его этими странами». Используя все средства, обвиняемые «намеревались и действительно планировали, подготавливали, развязывали и вели агрессивные войны», говорилось в обвинительном акте. Агрессия была направлена против Соединенных Штатов Америки, Китайской Республики, Британского содружества наций и Северной Ирландии, Союза Советских Социалистических Республик, Австралии, Канады, Французской республики, Королевства Нидерландов, Новой Зеландии, Индии, Филиппин и других миролюбивых народов с нарушением международного права, договоров, обязательств и заверений, с нарушением законов и… обычаев войны».

В обвинительном акте было выдвинуто 55 обвинительных пунктов. Наиболее значимыми стали «Преступления против мира», включавшие подготовку и развязывание агрессивных войн, нарушавших международное право; «Убийства», где подсудимым инкриминировалось убийство военнослужащих и гражданских лиц при развязывании незаконных военных действий и прочие убийства с нарушением общепринятых законов и обычаев войны (расстрел военнопленных, массовые убийства гражданского населения) и «Военные преступления и преступления против человечности», подразумевавшие негуманное обращение с военнопленными и гражданскими интернированными лицами. В общей сложности в ходе процесса проведено 949 судебных заседаний, на которых рассмотрено 4356 документальных доказательств и 1194 свидетельских показания.

Как пытались оправдать геноцид

24 февраля 1947 года начала представлять доказательства защита. Большое влияние на ее поведение, как и на весь ход работы трибунала, оказало изменение международной обстановки. Наступали времена «холодной войны», когда США в своей политике отходили от сотрудничества с СССР, что привело к ухудшению американо-советских отношений. Для капиталистических стран Германия и Япония уже не представляли опасности, тогда как усиление позиций Советского Союза, повышение его авторитета, демократические преобразования в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, многие из которых вставали на путь социалистического развития, нарастание национально-освободительного движения в колониях вызывали большую тревогу и озабоченность руководящих кругов США.

В ходе Токийского процесса защита, воспользовавшись обострением международной обстановки и усилением реакционных настроений в правящих кругах капиталистических стран, пыталась всеми способами оправдать подсудимых.

Стремясь дискредитировать стоявшие перед трибуналом задачи, защита на протяжении всего процесса ставила под сомнение юрисдикцию трибунала. В последующем, желая спасти своих подсудимых от наказания за совершенные преступления, во многом аналогичные гитлеровским, японский адвокат Такаянаги, объясняя мотивы преступлений, совершенных немецкими и японскими военнослужащими, цинично заявил: «Такой вид действий может являться лишь отражением национальных или расовых особенностей. Преступления не меньше, чем величайшие произведения искусства, могут выражать характерные черты, отражающие нравы расы…» По мнению адвоката, подсудимые воплотили в себе характерные черты «расы Ямато» или «нордической расы», что не могло их компрометировать. Скорее наоборот, защита исходила из особых высоких свойств этих рас, ставивших их «по ту сторону добра и зла».

Пытаясь сыграть на антикоммунистических настроениях, многие адвокаты утверждали, что Япония вела войну не в агрессивных целях, а ради защиты от коммунизма и что «японцы совершенно справедливо опасались распространения коммунизма, проникновение которого в Азию привело к нарушению мира и порядка». Даже пакт, заключенный Германией, Японией и Италией, назывался не агрессивным, а оборонительным и направленным против распространения коммунизма в Европе и Азии.

Защитники А. Лазарус, Б. Блэкни и другие отрицали антисоветскую направленность внешней политики Японии. Агрессию Японии у озера Хасан и на реке Халхин-Гол они называли обычными пограничными инцидентами, а детально разработанные планы нападения на СССР, как и захватнические действия в Маньчжурии, Корее и на Тихом океане, – оборонительными. Представляя черное белым, защита пыталась изобразить агрессивный курс Японии «миролюбивым» и «справедливым», а Тодзио, Кидо и Сигэмицу стараниями адвокатов возводились в ранг «борцов за мир».

Адвокаты японских военных преступников умышленно затягивали Токийский процесс обсуждением не относящихся к делу вопросов, оглашением длиннейших документов и неоднократными ходатайствами о перерывах. Едва ли не каждое доказательство обвинения вызывало необоснованные возражения. О недобросовестности защиты свидетельствуют следующие цифры. Из 2316 документов, представленных ею, трибунал не принял 714, или 30 процентов, тогда как из 2810 документов, представленных обвинением, были отклонены 76, то есть менее 3 процентов. Фаза защиты продолжалась свыше 10 месяцев.

В заключительной речи обвинение подвело итоги двухгодичного разбирательства и подвергло критике позиции защиты. Главный обвинитель Кинан, опровергая один из основных доводов подсудимых, будто их агрессивные действия были продиктованы самообороной, сказал: «Мы согласны с тем, что право на самооборону, согласно международному праву, сохраняется за каждым государством в равной степени, как этим правом пользуется каждый гражданин согласно внутригосударственному праву. Однако в данном случае мы считаем, что было ясно доказано, что японское вторжение в Китай, политическое господство, экономическая эксплуатация и массовые случаи зверств – все это представляет собой агрессию самого зловещего характера. Эти подсудимые не могут больше успешно оправдывать свои действия в военных операциях, начатых 8 декабря 1941 года на Тихом океане против западных держав. Точно так же доказательства показывают, что правящая клика Японии проводила агрессивную политику против СССР, совершала акты агрессии и в течение ряда лет подготовляла агрессивную войну больших масштабов против Советского Союза».

В ответной речи защита вновь дискутировала по общеправовым вопросам, стремясь доказать ненаказуемость ведения агрессивной войны, недопустимость ответственности ex post facto неправомочность трибунала. Адвокаты подсудимых вновь прибегали к недостойным методам, зачитывая ранее отвергнутые документы, позволяя себе оскорбительные выпады против государств, представленных в трибунале, и пропагандируя преступные взгляды подсудимых.

Виновны против мира…

4 ноября 1948 года трибунал приступил к оглашению приговора, чтение которого продолжалось до 12 ноября. В приговоре еще раз была подтверждена правомочность трибунала судить главных японских преступников. Был отвергнут один из доводов защиты о том, что, согласившись принять акт о капитуляции, японское правительство якобы не понимало неизбежности предания суду лиц, ответственных за развязывание войны, и поэтому они не могут быть судимы.

Трибунал считал установленным, что «японское правительство, прежде чем подписать акт о капитуляции, рассмотрело данный вопрос и что члены правительства, советовавшие принять условия капитуляции, предвидели, что те, на кого возлагается ответственность за войну, будут преданы суду. Еще 10 августа 1945 года, за три недели до подписания акта о капитуляции, император сказал Кидо: «Я не могу выносить мысли о том, что те, кто ответственен за войну, будут наказаны, но сейчас настало время, когда надо выносить невыносимое».

Приговор признал, что на протяжении всего рассмотренного периода внешняя и внутренняя политика Японии была направлена на подготовку и развязывание агрессивных войн. Из года в год во всех сферах жизни общества усиливалась роль военщины, насаждался культ жестокости. Страна интенсивно готовилась к войне. Заключив военно-политический союз с фашистскими странами, Япония вынашивала планы захвата Восточной и Юго-Восточной Азии, стран Тихоокеанского бассейна, а также территорий Советского Союза – Сибири и Приморья.

Действия Японии в Китае, лживо называемые «инцидентами», являются агрессивной войной, начавшейся 18 сентября 1931 года и окончившейся вместе с капитуляцией Японии. Первый этап войны, которому предшествовала мощная пропагандистская кампания, проходившая под лозунгом «Маньчжурия – жизненная линия Японии», начался вторжением в Маньчжурию и провинцию Жэхэ. Приговор отметил, что это было запланированное нападение, подготовленное офицерами генерального штаба и Квантунской армии.

Маньчжоу-Го было создано Квантунской армией, и его экономика находилась под контролем Японии. Маньчжурии была отведена роль мастерской по производству военных материалов. Япония, по словам подсудимого Хосино, брала у Маньчжурии все, что можно было взять.

Приговор признал доказанным факт ведения Японией агрессивной войны против США, Британского содружества наций, Нидерландов и Франции. Еще раз подчеркивалась несостоятельность тезиса самообороны и утверждения о безвыходном положении Японии в связи с ограничением торговли.

…и СССР

Особое место в военных планах Японии занимала агрессия против Советского Союза с целью захвата его территории на Дальнем Востоке. Она являлась одним из основных элементов японской национальной политики. В этом свете захват Маньчжурии расценивался не просто как этап в завоевании Китая, а как средство обеспечения плацдарма для наступательных военных операций против СССР. Планы японского генерального штаба на 1939 и 1941 годы предусматривали сосредоточение крупных сил в Восточной Маньчжурии для захвата городов Ворошилова (ныне Уссурийск), Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Куйбышевки (Белогорск), Петропавловска-Камчатского, Николаевска-на-Амуре, Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани и северной части острова Сахалин.

Приговор отметил неискренность, проявленную Японией при заключении пакта о нейтралитете с СССР, маскируясь которым она рассчитывала облегчить осуществление нападения.

Пакт служил также прикрытием для оказания помощи Германии. Разместив в Маньчжурии крупную группировку войск, Япония сковала значительные силы Советской армии на востоке, в то время как на западе велись тяжелые бои. Она снабжала Германию информацией о военном потенциале Советского Союза, чинила препятствия советскому судоходству, задерживала без всякой причины суда, а в ряде случаев топила их.

Сколь веревочке не виться…

Все обвиняемые, за исключением Мацуи, были признаны виновными в преступлениях против мира, то есть в разработке заговора, направленного на установление военного, морского, политического и экономического господства «над Восточной Азией, Тихим и Индийским океанами и всеми странами и островами, находящимися на них или граничащими с ними», путем развязывания агрессивных войн. Каждый подсудимый в зависимости от участия признавался виновным в развязывании войны против того или иного государства.

В приговоре упомянуты многочисленные случаи преступлений, совершенных японской военщиной против человечества, попрания элементарных законов и обычаев войны. Массовые убийства, «марши смерти», принудительный труд в тропической жаре, полное отсутствие жилищ и медикаментов, приводившие к тысячам смертных случаев от болезней, избиения, пытки всех видов и даже людоедство – все это только часть зверств, доказательства которых были представлены трибуналу.

Эти акции самого жестокого и бесчеловечного характера практиковались в японской армии и наглядно свидетельствовали о ее моральном облике. Особенно жестоко японцы обращались с пленными китайцами. В течение долгого времени трибунал получал доказательства зверств, творимых на всех фронтах. Не оставалось сомнения в том, что они носили организованный характер и совершались по приказам свыше. Захваченные дневники японских солдат также подтверждали наличие подобных приказов.

Почти половина обвиняемых: Доихара, Итагаки, Кимура, Койсо, Мацуи, Муто, Сигэмицу, Тодзио, Хата, Хирота – были обвинены по пунктам, связанным с негуманным обращением с военнопленными и гражданскими интернированными лицами.

Опасаясь справедливого гнева народов, реакционные круги США не решились открыто выступить с реабилитацией главных японских военных преступников. Приговор был вынесен 25 обвиняемым. Мацуока и Нагано умерли до его вынесения. Окава был признан невменяемым.

Трибунал приговорил к смертной казни через повешение Доихару, Итагаки, Кимуру, Мацуи, Тодзио, Муто и Хироту, остальные подсудимые были осуждены к различным срокам тюремного заключения.

Подводя итоги судебного процесса, газета «Известия» 28 ноября 1948 года писала: «Заслуга трибунала состоит в том, что, невзирая на многочисленные попытки адвокатов главных японских преступников, несмотря на ухищрения даже некоторых членов трибунала, он вынес справедливый и суровый приговор. На протяжении всего процесса у главных японских военных преступников было немало защитников, занимавших видные посты в США. Не исключено, что эти защитники сделают последнюю попытку, чтобы облегчить участь осужденных».

Так и случилось. 22 ноября 1948 года Макартур утвердил приговор. Однако вместо приведения его в исполнение он принял от осужденных Хироты и Доихары апелляции для направления их в верховный суд США, а в отношении всех осужденных отложил исполнение приговора. Впоследствии апелляции подали также Кидо, Ока, Сато, Симада и Того. Верховный суд США принял их на рассмотрение.

Поведение Макартура, злоупотребившего своими полномочиями, и незаконное вмешательство верховного суда США вызвали негодование всей прогрессивной общественности. Под давлением мирового общественного мнения правительство США выступило против решения верховного суда рассматривать апелляции японских главных военных преступников. 23 декабря 1948 года приговор был приведен в исполнение.

Хабаровский гвоздь в гроб японского империализма

Токийский процесс оказался не единственным, на котором рассматривались преступления японской военщины. Советский Союз столкнулся на суде в Токио с явным противодействием своих союзников по коалиции, когда речь заходила о целом ряде преступлений. Поэтому руководством СССР было решено провести еще один суд – в Хабаровске.

Хабаровский процесс – суд над группой из 12 бывших военнослужащих японской Квантунской армии, обвинявшихся в создании и применении бактериологического оружия в нарушение Женевского протокола 1925 года. Процесс проходил в Хабаровске с 25 по 30 декабря 1949 года. По итогам процесса всем обвиняемым (все они признали вину) были назначены различные сроки заключения в исправительно-трудовом лагере. К 1956 году все осужденные (кроме умершего в тюремной больнице Т. Такахаси) были репатриированы в Японию.

В 1993–1994 годах прокуратура России проверила материалы дела и вынесла отказ в реабилитации всех осужденных. Верховный суд Российской Федерации подтвердил законность отказа в реабилитации.

Вячеслав ОСТРОВСКИЙ, капитан I ранга в отставке, действительный член РГО-ОИАК, член Российского военно-исторического общества

Фото из архива Вячеслава ОСТРОВСКОГО