Книголюбам готовят рай Во Владивостоке начинает работу XXII Дальневосточная выставка-ярмарка «Печатный двор»

В этом году она на три дня, с 7 по 9 октября, прописалась в выставочном центре арт-конгресс-отеля «Экватор». По мнению организаторов мероприятия, это, пожалуй, лучшее место в городе для проведения профессионального форума издателей, полиграфистов, писателей и редакторов, представителей книготорговых организаций и библиотек Дальневосточного федерального округа. Прежде всего по своему расположению в городе и по размеру выставочных площадей.

Нет Экспо – нет посетителей

Организаторы нынешнего «Печатного двора» со дня его основания в 1997 году – министерство культуры и архивного дела Приморского края, Приморская краевая публичная библиотека им. А. М. Горького, Дальневосточный федеральный университет, Дальневосточный региональный учебно-методический центр Минобрнауки РФ, издательство «Русский остров» (г. Владивосток).

Напомним, что в прошлом году рабочей площадкой одного из самых популярных книжных форумов в ДВ-регионе были помещения Пушкинского театра. До этого ежегодная выставка-ярмарка кочевала от Владивостокского цирка и выставочного комплекса «Спартак» на улице Батарейной, 8 до Дворца детского творчества (бывшего Дворца пионеров) и спортивного комплекса «Чемпион» (ВГУЭС).

Кстати, аналогичная ситуация была и с размещением Тихоокеанского туристического форума. Долгое время он также гулял по всему Владивостоку, пока его не задвинули на остров Русский на территорию кампуса ДВФУ. Подальше от потенциальных потребителей услуг туристического бизнеса. Это были выставки не для народа, отсюда их низкая посещаемость.

Потому что в столице Приморья, где ежегодно проводятся различные масштабные мероприятия, в том числе международные, нет современного выставочного комплекса. И не на острове Русском, а на материке, чтобы было удобно для жителей и гостей Владивостока. Разговоры о его строительстве на уровне высокопоставленных чиновников администрации края велись уже много лет назад. Но до дела так и не дошло. Видимо, проще вбухать миллиарды бюджетных рублей в строительство двух никому не нужных и недостроенных отелей, чтобы потом продать их с минусовой отдачей для краевой казны, чем построить свой Экспо-центр. Впрочем, речь сейчас не об этом.

Кто хотел, тот и приехал

Как рассказала корреспонденту «В» исполнительный директор «Печатного двора» Наталья Кузьмина, у представителей книгоиздательской отрасли Дальнего Востока, а также жителей столицы Приморья, кто еще любит читать книги, огромный интерес к мероприятию. В этом году, несмотря на непростую ситуацию в стране с коронавирусом, заявки на участие в 22-м «Печатном дворе» подтвердили практически все его участники-завсегдатаи, от Камчатки до Бурятии.

Приедут даже книгоиздатели из Республики Саха (Якутия). Хотя в прошлом году их не было. Тому причина – введение строгого ограничения на передвижение за пределы Якутии из-за пандемии COVID-19. Тем не менее якуты не остались в стороне от ежегодной выставки-ярмарки, они поздравили участников и гостей мероприятия с помощью конференц-связи.

– В этом году Национальная издательская компания Республики Саха (Якутия) «Айар» им. С.А. Новгородова отмечает свое 95-летие. Это постоянные участники нашей выставки-ярмарки. Мы хотим их видеть. Их книги, содержательные, яркие и интересные, начиная с детской литературы и заканчивая справочной, краеведческой и научной, всегда вызывают большой интерес со стороны участников и посетителей «Печатного двора», – говорит Наталья Ивановна.

В этом году на выставке-ярмарке не будут представлены книгоиздатели Чукотки, поскольку там вообще нет книгоиздательских организаций, а также из Еврейской автономной области. У них свои проблемы.

– Если брать очное и заочное участие в выставке-ярмарке, а также участие в конкурсах, то количество издательских компаний перевалило за 85. В этом году очень много коллективных экспозиций, когда на одном стенде будут представлены книги нескольких издательств, которые не смогли приехать на «Печатный двор», но тем не менее предоставили свою продукцию партнерам из своего региона. К примеру, не приехали некоторые компании из Амурской области. Но они отправили свои книги для участия в выставке и в конкурсе с теми, кто все-таки нашел возможность приехать во Владивосток, – говорит исполнительный директор «Печатного двора».

Конкурсы, номинации и премии – прежние

Открытие выставки-ярмарки запланировано на 7 сентября в 10.30 утра. Посещение «Печатного двора» бесплатное. Все три дня на площадках арт-конгресс-отеля «Экватор» будут организованы большая деловая, развлекательные и информационные программы. Пройдут семинары, тренинги, круглые столы и диалоги между специалистами по проблемам, которые сегодня существуют в книжной отрасли, – от книготорговли до библиотек.

– Отдельный круглый стол пройдет по университетской книге. И это правильно. Здесь есть о чем поговорить. Прежде всего о ее качестве, в каком формате она выходит и какой ждут ее студенты, в печатном варианте или в электронном, – рассказала Наталья Кузьмина. – К нам впервые приедут писатели и руководители писательских организаций из многих краев нашего Дальневосточного округа, чтобы поговорить о том, какова сегодня современная дальневосточная книга. Какие темы освещают писатели, чем и как они живут.

На выставке-ярмарке ждут специалистов из Российской государственной библиотеки (Москва), Российской книжной палаты (Москва), они проведут семинары по вопросам книжной отрасли. Обещал быть даже главный редактор «Роман-газеты» Юрий Козлов.

В связи с тем что 2021 год объявлен Годом науки и технологии, перед участниками «Печатного двора» выступят научные сотрудники некоторых институтов ДФО с рассказами о том, чем живет сегодня наука, а также о своем вкладе в научное книгоиздание и его поляризацию. Кроме того, большая экспозиция будет посвящена 120-летию писателя Александра Фадеева, которое отмечается в этом году.

По словам Натальи Кузьминой, в этом году конкурсы остаются классическими: «Лучшая научная книга», «Лучшая учебная книга», «Лучшее краеведческое издание», «Литературный конкурс», «Лучшее электронное издание и «Лучшее полиграфическое исполнение». И в то же время в каждом конкурсе предусмотрены свои номинации, их будет около 20. Например, «Литературный конкурс» состоит из номинаций: «Проза», «Поэзия», «Публицистика», «Детская литература». В конкурс на звание «Лучшая научная книга» входят номинации: «Монографии», «Сборники», «Научные периодические издания». И так далее.

Что касается премий, то здесь, как и прежде, четыре номинации. Это «Лучший автор или авторский коллектив», «Лучший издательский проект», «Лучшее художественное оформление издания» и «Лучший библиотечный просветительский проект». Кроме того, существует популярная «Премия имени Матвеевых». На награды в этих номинациях жюри выставки-ярмарки отобрало 30 претендентов.

«Печатный двор» верен Владивостоку

Необходимо добавить, что в этом году бюджет 22-го «Печатного двора», куда входит и призовой фонд, сохранен на уровне прошлогоднего благодаря поддержке министерства культуры и архивного дела Приморского края. При этом участники книжного форума едут во Владивосток и живут в гостиницах за свой счет, что говорит об их преданности книжному делу и «Печатному двору», который проводится в столице Приморья, а не в Хабаровске.

Между тем от руководства Хабаровского края не раз поступали предложения о переезде книжной выставки-ярмарки с берегов Тихого океана на берега Амура-батюшки для привлечения интереса книгоиздательского бизнеса к своей территории и, соответственно, поднятия уровня культуры в крае. Более того, хабаровчане гарантировали участникам «Печатного двора» отсутствие платы за аренду выставочных площадей и полный пансион на уровне «все включено», вплоть до оплаты билетов на поезд или самолет, поскольку сегодня перелет внутри Дальневосточного региона обходится дороже, чем из Владивостока в Москву. К примеру, в этом году двое участников «Печатного двора» из Республики Саха (Якутия) только за авиабилеты заплатили 98 тысяч рублей. Надо признать, что предложение Хабаровска заманчивое, тем не менее «Печатный двор», детище Приморской краевой публичной библиотеки имени А. М. Горького, не планирует менять прописку.

Сергей КОЖИН

Фото пресс-службы ЗС ПК