В поисках гормонов счастья На пенсии нужно жить так, чтобы за тобой не угнались, считает современное старшее поколение

Возможно ли остановить возрастные изменения? Вполне, если не позволять стареть ни телу, ни разуму, ни эмоциям. Это вам подтвердят многочисленные владивостокские пенсионеры из числа адептов гимнастики цигун и бодрых ходоков со скандинавскими палками в руках, которых по утрам в любую погоду можно встретить в аллеях городских парков или в скверах.

Гимнастика для мудрых

Гимнастику цигун среди пенсионеров активно продвигает общественное движение «Долголетие», организуя для них бесплатные занятия, которые проводят профессиональные тренеры. Тренеры утверждают: занимаясь цигун, мы используем тот багаж, что нарабатывается с годами, – терпение, мудрость, глубина осмысления. Граждане, достигшие «серебряного» возраста, вполне оправданно выбирают этот вид физической активности. Молодежи, как известно, по душе более динамичные упражнения.

– Движения в цигун не слишком сложные, не требующие большого выброса и потребления энергии. Напротив, спокойные, призывающие энергию, способные эту энергию накапливать, – рассказывает тренер по гимнастике цигун Ольга Приходько. – Во время их исполнения на эмоциональном плане происходит фильтрация отрицательных эмоций, просветляется разум.

Что до телесного оздоровления, то и здесь практики цигун приносят лишь пользу.

– По утверждению китайцев, несмотря на старение тела, мышц, если мы держим в порядке свои сухожилия и связки, то можем быть активными и жизнелюбивыми: сухожилия и связки держат наше тело словно каркас. А практики цигун направлены именно на укрепление связок и сухожилий, – поясняет тренер. – Есть в этой гимнастике и комплексы, направленные на улучшение работы внутренних органов – сердца, печени, почек, селезенки. Благодаря определенным упражнениям кровь приливает к ним, усиливаются обменные процессы, благодаря чему эти органы укрепляются и наполняются энергией.

Чем еще хороша цигун – она универсальна. Здесь можно найти упражнения, отвечающие любым задачам. Упражнения с веером – это практически аэробика, эффективный способ укрепить сердечно-сосудистую систему. Упражнения с палкой (например скрутки) помогают укрепить позвоночник.

В идеале, по словам тренера, такой гимнастикой надо заниматься регулярно по часу в день. Впрочем, можно начать и с 20 минут по утрам.

– Занятия цигун не требуют каких-то особенных условий – можно заниматься дома, самостоятельно, – говорит Ольга Приходько. – Но при занятиях в группе формируется особенный эгрегор (групповое биополе), который усиливает эффект, получаемый от упражнений. И, конечно, правильней цигун заниматься все-таки на открытом воздухе, в гармонии с природой.

Смеемся громко и часто

Еще одно полезное (и модное!) увлечение приморцев – йога смеха. Врачи практикуют такую йогу как одну из оздоровительных методик, поскольку громкий смех расслабляет наши мышцы, насыщает организм кислородом. И не только.

– Именно смех помогает сохранить эмоциональный интеллект, – утверждает главный врач Владивостокской поликлиники № 3 Анжела Кабиева. – Известно, что люди с сохранным эмоциональным интеллектом не просто живут дольше, они живут дольше полноценной, качественной жизнью. Их меньше касаются старческие изменения психики, они адекватно воспринимают жизнь, более устойчивы к стрессу и, следовательно, менее подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, заболеваниям ЖКТ. Наконец, они более успешны, менее агрессивны, не нуждаются в «заместителях счастья» – алкоголе, наркотиках, табаке.

По словам тренера по смехо-йоге Оксаны Власовой, сам по себе смех – это великолепная дыхательная гимнастика. В процессе смеха освобождение легких от застоявшегося воздуха происходит естественным путем: воздух выходит наружу со скоростью 100 км/ч (как при кашле). Таким образом, легкие полностью освобождаются от переработанного воздуха и у кислорода есть шанс попасть в организм.

– Мы постоянно находимся в стрессе, практически в нем живем, – рассказывает Оксана Власова. – И для того, чтобы спрятать свои эмоции, мы постоянно зажимаемся не только эмоционально, но и физически. Естественно, когда мы зажаты, кислород к нашим органам перестает поступать. Без кислородного питания они начинают болеть, и в итоге непременно в каком-нибудь месте серьезно выстрелит: у кого сердце, у кого желудочно-кишечный тракт, очень часто страдает шейно-плечевой отдел.

Мы на своих занятиях смеемся – мало того что выдыхаем углекислый газ, так еще и заставляем работать диафрагму. Когда работает диафрагма, включается парасимпатическая нервная система, которая отвечает за расслабление, в том числе и мышечное.

Другое дело, что у людей на удивление мало поводов для смеха. Впрочем, искрений смех или не очень – это совершенно неважно. Лишь бы соблюдался механизм открытого громкого смеха. А деликатное «хи-хи» с полуулыбкой ситуацию исправить не сможет.

В итоге смех дает нам физическую активность (в это время в организме работает до 80 мышц), позволяет насытить организм кислородом, вырабатывает гормон радости. Благодаря совмещению этих эффектов смехойогу успешно применяют в аллерго-респираторном центре Владивостока в составе программы восстановления пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией.

Хочу всегда быть в тонусе!

Женщины (а в последнее время и мужчины), бодро шагающие по городским улицам и аллеям парков со специальными палками в руках, – картина для нас уже привычная. Сотрудники Владивостокского клинико-диагностического центра в течение нескольких лет объясняли горожанам пользу скандинавской ходьбы. И теперь каждый активный пенсионер сам может прочесть полноценную лекцию, зачем на пешие дистанции нужно брать с собой палки.

Аргументы скандинавской ходьбы:

благодаря использованию палок снижается нагрузка на суставы, так как опора приходится не только на ноги, но и на руки, особенно это ощущают пожилые люди;

выработка правильной, хорошей осанки: во время простой прогулки положение спины особой роли не играет, чего нельзя сказать о ходьбе с палками;

простая техника выполнения, которую может легко освоить каждый;

махи руками, необходимые при правильном выполнении ходьбы, облегчают дыхание, так как раскрывают грудную клетку;

скандинавская ходьба способствует укреплению и наращиванию костной массы;

стабилизируется координация движений;

стимулируется выработка эндорфинов – гормонов счастья.

– Физическая активность становится насущной потребностью, когда ты выходишь на пенсию, – рассуждает одна из сторонниц здорового образа жизни и скандинавской ходьбы, завсегдатай прогулок по дорожкам парка Минного городка Надежда Ивановна. – Просто для того, чтобы быть в тонусе, чтобы оставаться бодрой духом. Да и вопросы здоровья здесь не вторичны. У меня была сидячая работа, из-за чего появились серьезные проблемы со спиной. Кроме того, четыре года назад мне провели стентирование сосудов сердца.

Лично для меня приобщение к физкультуре началось с гимнастики цигун, затем я приступила к занятиям по коуч-йоге. Занимаюсь и йогой смеха, и скандинавской ходьбой. И не только организованно, с группой, сейчас, например, каждый день хожу в поликлинику на инъекции с палками. В среднем моя ежедневная дистанция составляет 4-5 километров.

Как уверяет Надежда Ивановна, все техники исправно работают в системе, во всяком случае, спину держать стало значительно легче.

Лика ТКАЧЕНКО

Фото из архива Ольги ПРИХОДЬКО