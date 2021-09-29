Отчего не везет андердогу… Кипучая смесь современности и эстетики советского периода, живописи и инсталляции, сатиры и доброго юмора – все это выставка «Андердог» (16+), открывшаяся недавно в галерее современного искусства «Арка».

Словечко «андердог» не так давно появилось в обиходе. Это заимствование обозначает хронического неудачника, человека, чьи начинания обречены изначально, и даже команду или спортсмена – вечного аутсайдера, не имеющего никаких шансов на победу. Вот об этом явлении и рассуждает в своих работах молодой художник Василий Галактионов, который всегда работает на стыке жанров и времен, всегда немного хулиганит. Может, поэтому его выставки всегда привлекают внимание публики?

– Новая серия работ Василия Галактионова демонстрирует, как коллажированная сатира может отражать чувство повседневной меланхолии, – говорит Вера Глазкова, владелица галереи «Арка». – Экспозиция выстраивается из живописных работ и найденных художником артефактов времен СССР, отсылая к многослойной природе современного искусства. Артефакты и портреты героев русско-советской массовой культуры собираются в череду обрамленных образов, маскирующих нарочитую пустоту холста и сюжета. Наслоенные на холст персонажи иронично миксуются с советскими газетными вырезками и изображениями. Такая вот проба совмещения двух культурных парадигм: духовно-нравственной и карикатурно-масскультовой.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА