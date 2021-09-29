Бесценный опыт Эрмитажа Дальний Восток далеко от Северной столицы, но она щедро делится с нами своими культурными традициями

Дни Эрмитажа в Приморской краевой картинной галерее давно стали одной из примет нашей осени. Как сентябрь к финалу, так в столице ДФО – одно из самых ожидаемых культурных событий. Оно продлится до 1 октября.

– В шестой раз мы проводим Дни Эрмитажа, – сказала на пресс-конференции, посвященной этому событию, Алена Даценко, директор Приморской краевой картинной галереи. – Впервые в рамках этих дней мы не откроем новую выставку, но больше внимания уделим событиям, направленным на перспективу развития творческой, художественной составляющей в Дальневосточном регионе.

Сохранять шедевры – тоже искусство

Одним из главных событий шестых Дней Эрмитажа стала большая конференция «Художественная жизнь Дальнего Востока России и стран АТР».

– С 2006 года мы проводили эту конференцию раз в два года самостоятельно, – отметила Наталья Левданская, заместитель директора галереи по научной работе. – Но в этом году к ее проведению подключились коллеги из Эрмитажа и регионального отделения Академии художеств России по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку (он находится в Красноярске).

Научная работа – важнейшая составляющая деятельности музея. Она должна идти активно, все время развиваться. На полтора дня работы конференции у нас заявлено 72 участника, будет прочитано более 40 очных докладов, более 20 докладов прозвучат онлайн. В этом году конференция настолько масштабна, что нам даже стали тесны помещения галереи! Вот список городов-участников: Южно-Сахалинск, Магадан, Певек, Хабаровск, Барнаул, Иркутск, Абакан, Улан-Удэ, Санкт-Петербург. Также будут участники из Монголии, Китая, Кореи, Испании. Самые интересные материалы будут опубликованы в научном журнале «Искусство Евразии».

И впервые на конференции мастера из Эрмитажа сделают доклады по реставрации, потому что мы очень озабочены проблемами сохранения коллекций.

– Мастер-классы для реставраторов в рамках Дней Эрмитажа стали уже традиционными, – подчеркнула Алена Даценко. – В этом году к нам приехали коллеги из Улан-Удэ, Якутска, Южно-Сахалинска, Хабаровска. Мы рады принимать их в своей галерее, как и замечательных специалистов из Эрмитажа, которые делятся своим бесценным опытом.

Очень важно, чтобы реставрационная наука развивалась здесь, на Дальнем Востоке. И строительство музейно-культурного комплекса на Орлиной сопке предусматривает большие мастерские, оснащенные современным реставрационным оборудованием, где реставраторы из ведущих музеев страны будут проводить мастер-классы для коллег из ДФО. В музеях нашего региона хранятся разнообразные коллекции, это не только живопись, графика, но и скульптура из разных материалов. Все это требует правильного хранения и реставрации, понимания, как с этим наследием надо обращаться. Мастер-классы в рамках Дней Эрмитажа помогают нам выращивать настоящих профи на местах, специалистов высокого уровня. И когда во Владивостоке появится реставрационный центр, это будет рывок в развитии музейного дела.

Древность остается актуальной

Чем же радуют и удивляют любителей искусства Дни Эрмитажа в этом году?

Большая часть программы рассчитана на детей. Запланированы квесты по экспозиции картинной галереи, в том числе по выставке раковин из фондов Эрмитажа. Пройдет презентация федеральных и международных конкурсов для детей, которые проводит Эрмитаж.

– Поскольку у нас есть Детский музейный центр, у учеников приморских художественных школ появляется возможность принять участие в конкурсах Эрмитажа. И ребята такой возможности очень рады, – отметила Алена Даценко.

Отдельный блок посвящен видеопрограммам от Эрмитажа. Они рассказывают и о детских программах, и о коллекциях знаменитого музея, например, о фонде античного портрета.

– Мы с нетерпением ждем Людмилу Давыдову, хранителя античного фонда Государственного Эрмитажа, – подчеркнула директор галереи. – Она уже была в нашем городе, когда мы выставляли античную скульптуру – голову Ареса, и ее авторскими экскурсиями восхищались и специалисты, и простые посетители. Людмила Ивановна многим открыла античность, сумела доказать, что если что-то было создано тысячи лет назад, то это вовсе не «просто древность», это про нас и по-прежнему актуально.

Большим традиционным событием Дней Эрмитажа стало торжественное гашение почтовой карточки. На этот раз на открытке – работа из фондов Приморской галереи «Портрет посла Нидерландов во Франции графа Флорента II де Пальма» кисти Яна ван Равестейна (в свое время поступившая в Приморье из фондов Эрмитажа). Долгое время она была атрибутирована как «Портрет неизвестного» кисти неизвестного голландского художника. Но совместными усилиями сотрудников галереи и Эрмитажа картине вернули и название, и имя художника.

Интересной будет и специальная программа галереи совместно с отделом современного искусства Эрмитажа – видеолекции, прямые включения с выступлениями сотрудников этого отдела. Состоится также подиумная дискуссия о современном искусстве в коллекции классического музея.

Ежегодно Государственный Эрмитаж передает в дар Приморской галерее более ста своих изданий – каталоги выставок, сборники статей, монографии. Все это будет доступно к просмотру и прочтению в Аванзале галереи во время Дней Эрмитажа.

– Для сотрудников галереи Дни Эрмитажа – это колоссальный опыт работы в различных сферах, от создания выставок до реставрационного мастерства, – подчеркнула Алена Даценко. – Мы многому научились за эти годы. А как пригодился нам опыт коллег из Эрмитажа по удаленной работе со зрителем в период пандемии! Мы его активно перенимали, придумывали что-то свое и во многом не потеряли связи с посетителями именно поэтому. За эти шесть лет мы очень выросли в своей деятельности. Потому что было чему учиться и у кого учиться.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото:

с сайта ermitazh.org, Алексея ВОРОНИНА