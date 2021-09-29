Остров футбольного везения Динамовцы Владивостока учинили форменный разгром на Сахалине.

Самый крупный счет на чемпионате России по футболу во второй лиге в этом сезоне показал клуб «Динамо-Владивосток» в состоявшемся туре. Команда Сергея Бойко в минувшее воскресенье играла выездной матч в Южно-Сахалинске в первенстве третьей группы ФНЛ-2 и разгромила островитян с неприличным счетом – 1:5.

Для «Сахалина» это был первый домашний поединок после 9-матчевой выездной серии, и хозяева горели желанием блеснуть перед собственными болельщиками. Поэтому они не стали закрываться у своих ворот, а смело бросились вперед. Уже в дебюте встречи местные ребята разыграли перспективный угловой, но мяч пролетел рядом со штангой гостей.

А вот в следующем игровом эпизоде защитник хозяев неудачно отдал пас, и мяч перехватил приморский нападающий Валерий Соломаха. Его тут же в штрафной зоне уронили на газон. Главный судья Александр Самсонов из Балашихи моментально указал на 11-метровый. К мячу подошел Артем Коржунов и четко отправил его в угол ворот соперника – 0:1.

Далее «Динамо» полностью захватило инициативу в игре. После короткого командного прессинга со стороны противника полузащитник Дмитрий Котов на 17-й минуте прорвал вражескую оборону и с близкого расстояния вколотил второй мяч – 0:2.

К чести сахалинцев, они не опустили руки. Пару раз заставляли вступать в игру нашего вратаря Евгения Крупина, который впервые в официальной встрече защищал ворота «бело-голубых» и достойно сыграл в дебютном для себя матче. Его уверенностью воспользовались полевые футболисты Владивостока. Еще до перерыва динамовцы забили в третий раз. Это защитник Алексей Подпругин опередил всех и головой замкнул подачу с углового – 0:3.

Во втором тайме «Динамо-Владивосток» продолжило наступление. На 58-й минуте наш форвард Роман Пухов отправил в сетку ворот хозяев очередной мяч – 0:4.

Буквально через 10 минут неутомимый нападающий Валерий Соломаха вновь огорчил хозяев – 0:5. Счет стал неприличным для хозяев. Немногочисленные зрители на стадионе «Спартак» потянулись на выход.

И зря. Под конец игры «Сахалин» сумел забить мяч престижа. В итоге уверенная победа «Динамо» над соседями – 1:5.

«Динамо-Владивосток» набрало 23 очка и переместилось на второе место в турнирной таблице.

Николай КУТЕНКИХ

Фото Олега КОТОВА