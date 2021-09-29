Приморец завоевал Кубок мира по кикбоксингу Воспитанник детско-юношеской спортивной школы «Бастион» Владивостока Александр Михайлюк выиграл золото 26-го Кубка мира по кикбоксингу.

Международные соревнования Hungarian Kickboxing World Cup 2021 собрали в Будапеште (Венгрия) более 3 тысяч участников из 45 стран.

Приморский спортсмен выступил в весовой категории до 67 кг в одном из самых зрелищных и жестких разделов кикбоксинга – фулл-контакт с лоу-киком.

«Воспитанник заслуженного тренера России Юрия Бородия на пути к первому месту победил представителей Польши, Ирландии и Молдовы. Кроме того, Александр Михайлюк выполнил норматив мастера спорта России», – сообщили в министерстве спорта края.

Перспективный спортсмен является мастером спорта по кудо, бронзовым призером чемпионата России и трехкратным победителем первенства России по кудо, бронзовым призером первенства Европы по кикбоксингу.

По словам тренера спортсмена Юрия Бородия, сейчас Александр активно готовится к отборочным соревнованиям по своему базовому виду спорта – кудо, чтобы попасть на чемпионат мира по этому восточному единоборству, который пройдет в Токио в следующем году.

На Кубке мира российские кикбоксеры завоевали 48 медалей, из них 19 золотых, 15 серебряных и 14 бронзовых. Сборная России заняла пятое место в общекомандном зачете.

Евгений СИДОРОВ

Фото Primorsky.ru