Самбисты оставили свои следы на песке Рожденный во Владивостоке около ста лет назад вид спортивных единоборств продолжает динамично развиваться. В сентябре самбисты освоили местные пляжи.

Ассоциация дальневосточных спортсменов «Мы родом из самбо» совместно с федерацией самбо и дзюдо Владивостока и спортклубом «Патриоты Родины» стали организаторами первого в регионе турнира по самбо на песке. В минувшие выходные он состоялся на открытой спортплощадке школы № 79 в поселке Трудовое и собрал более 40 спортсменов разных возрастов (от 16 до 55 лет) и весовых категорий.

Во всем мире в последние годы стремительно набирают популярность своей динамичностью именно пляжные виды спорта – футбол, волейбол, бадминтон. А теперь пришла очередь и пляжного самбо. Кстати, самбо как вид спорта взяло начало именно из развития приемов самообороны на открытом воздухе. Так что пляжный вариант этого единоборства можно считать возвращением к истокам.

Конечно, собравшимся в Трудовом зрителям было очень интересно наблюдать за схватками самбистов в таких необычных для них условиях. Но сами участники этого турнира отметили, что он дает новые возможности для совершенствования привычных приемов спортивной борьбы и для разработки новых из них.

– У самбо нашего региона, – рассказал президент ассоциации спортсменов «Мы родом из самбо» четырехкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР Александр Аксенов, – уникальная история и целая плеяда авторитетных тренеров и чемпионов самых престижных международных и российских турниров. Родоначальником этого завоевавшего мировую популярность и ставшего недавно олимпийским вида спорта стал выходец из Владивостока легендарный разведчик Василий Ощепков. А 65 лет назад, в октябре 1956 года, первую профессиональную тренировку владивостокских самбистов провел Виктор Сорванов. И по нынешний день школа самбо Владивостока остается одной из сильнейших в мире. Теперь мы успешно развиваем и этот новый вид – пляжное самбо.

Параллельно более 100 юных самбистов принимал Большой Камень. Третий этап первого открытого Гран-при Приморского края носил название «Тихий океан» и был посвящен памяти известного приморского тренера, основателя самбо в городе корабелов Виктора Нуждаева. Он, кстати, являясь заместителем директора здешнего завода «Звезда», стал еще и кандидатом технических наук, лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники. Вот какой потенциал развития личности дает самбо. А сам этот турнир стал яркой частью программы празднования Дня города Большой Камень.

В этом состоящем из четырех этапов детско-юношеском турнире на кубок губернатора Приморья участвуют около 150 юных самбистов из Владивостока, Уссурийска, Находки, Артема, Фокино, Большого Камня, Спасска, Арсеньева, Дальнегорска, Кировского и Хорольского районов Приморья, а также представители Благовещенска и Южно-Сахалинска. Первый этап под названием «Тайга» прошел в марте нынешнего года в Уссурийске, второй – «Победа» – состоялся в мае во Владивостоке.

Борьбу за абсолютное первенство в течение года здесь ведут в своих возрастных и весовых дисциплинах девочки и парни 2007–2009 годов рождения. Специальными призами также награждаются участники этих соревнований, одержавшие наибольшее количество побед (не менее трех): чистым броском, за явным преимуществом, болевым приемом, а также за лучшую технику. Необходимо также отметить, что все этапы турнира проходят с соблюдением всех необходимых мер антивирусной медицинской безопасности.

А четвертый, завершающий этап Гран-при состоится в декабре снова в столице Приморья. Тогда же лучшим юным самбистам будут присвоены спортивные разряды, а за победу по сумме всех четырех этапов турнира абсолютным чемпионам в каждой весовой и возрастной категориях вручат кубки губернатора.

Сергей ПЕТРОВ

Фото Елены ДОМНИНОЙ