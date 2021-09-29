Бей первой, Виолетта! Во Владивостоке впервые состоялся открытый городской турнир по боксу на призы среди юношей

Из-за большого количества участников мероприятия (около 70 человек) спортивное ристалище в зале спортивного клуба бокса имени Бориса Кубасова (стадион «Строитель») растянулось на два дня. Еще бы! Во Владивостоке впервые состоялся открытый городской турнир по боксу на призы РФСО «Спартак» среди юношей 2008-2009 и 2010-2011 годов рождения. В субботу прошли отборочные бои, в воскресенье – финал.

«Сегодня приморский бокс очень повзрослел. Я бы даже сказал, постарел, если брать возраст судей и тренерского состава. Руководство краевой и городской федераций бокса тоже не молодые ребята. Поэтому городская и краевая федерации бокса ставят перед собой задачу – омоложение спорта»

В турнире участвовали представители почти всех спортивных школ, клубов и секций столицы Приморья. Участие иногородних спортсменов не предусматривалось: не позволял статус соревнований.

Овации, медали и перчатки

Согласно данным администрации Владивостока, сегодня в краевом центре функционируют три секции бокса в муниципальных спортивных школах, где занятия проходят бесплатно. Это МБУ «Спортивная школа «Надежды ринга» на ул. Нестерова, 3, МБУ «Спортивная школа «Чемпион» на ул. Кирова, 93 и МБУ «Спортивная школа по различным видам спорта» на ул. Луговой, 52б. Кроме того, существует более десятка клубов и секций бокса на платной основе.

Тем не менее бокс не такой затратный, как, к примеру, хоккей или горные лыжи. И не такой высокотравматичный, как полагают люди, далекие от спорта. Это профессионалы, как частенько показывают по телевидению, дерутся на ринге за деньги жесткими перчатками, без шлемов, до победного поединка, пока поверженный соперник не рухнет на настил после нокаута.

Начинающие боксеры на турнире на призы РФСО «Спартак» бились три раунда, по одной минуте каждый. Их головы надежно защищены от ударов, на руках мягкие перчатки с большим количеством наполнителя плюс капы во рту для защиты зубов.

В первый день турнира ристалище посетил двукратный чемпион СССР, мастер спорта международного класса, президент федерации бокса Приморского края Анатолий Коптев. Он посмотрел несколько боев, дал высокую оценку организации мероприятия и отметил, что юные боксеры проводят хорошие бои.

В день финала среди юных боксеров отметились две девочки – Виолетта Жуковская из спортшколы «Надежды ринга» и Мария Куликова, представитель спортклуба «Строитель». Упорная, целеустремленная, более технично и физически подготовленная Виолетта резкими и сильными хуками с правой и с левой руки она буквально забила соперницу, заставляя все время защищать голову от ударов. Жуковская выиграла поединок и стала победителем первенства Владивостока. Марии Куликовой досталась бронза.

Примечательно, что в этот день Жуковской исполнилось 11 лет. Своей победой девочка сделала себе оригинальный подарок в дополнение к золотой медали, боксерским перчаткам и книге «Бокс», врученным ей руководителем Приморского филиала российского физкультурно-спортивного общества «Спартак» Виктором Гертером. Зрители поздравили победительницу аплодисментами.

Овации также вызвал 10-летний Игнат Заворин (спортклуб «Боец»). Он выиграл бой с 11-летним Нурмухамедом Нуровым из спортклуба «Надежды ринга». Игнат занимается боксом три года, и это не первая его победа. До нынешнего турнира Игнат уже побеждал четыре раза на других соревнованиях. Он признается, что на ринг пришел после занятий плаванием, резонно посчитав, что навыки бокса могут пригодиться в жизни. Даже если он не станет профессионалом.

Даешь бокс в школах!

Турнир закончился, что дальше? Как рассказал Виктор Гертер, так как этот вид спорта вызывает большой интерес не только у спортсменов, но и у зрителей, следующий турнир среди начинающих боксеров будет краевым. Но его сроки еще не определены.

– Все прошло, как мы хотели. Я не один, мы готовили турнир дружной командой с представителями городской и краевой федераций бокса. И у нас не было сомнений, что это необходимо делать. Есть цель, к которой мы идем, – это формирование сборной «Спартака», чтобы спортсмены представляли Приморский край на Всероссийских соревнованиях, – рассказал корреспонденту «В» руководитель Приморского филиала российского физкультурно-спортивного общества «Спартак» Виктор Гертер.

Он признается, что для него главное – это популяризация детского спорта. Потому что за детьми будущее, в том числе и бокса, кстати, олимпийского вида спорта. В нашей стране бокс давно и успешно культивируется. Вспомним некоторых прославленных боксеров, чьими именами гордится отечественный спорт: Григорий Дрозд, Александр Поветкин, Сергей Ковалев, Константин Дзю, Денис Лебедев, Эдуард Трояновский, Руслан Проводников и многие другие.

– Вместе со спортом развивается патриотизм. Чтобы популяризировать этот вид спорта в Приморье, мы совместно с федерациями бокса Владивостока и Приморского края планируем организовать в школах уроки физкультуры с элементами бокса. Уже была встреча с директорами некоторых школ, – говорит Виктор Гертер. – Разумеется, все детали уроков будут согласованы с министерством образования и науки края. Это проект федерации бокса России, и он уже успешно применяется на западе страны. Никаких боев в перчатках не будет. Это будет один урок в неделю, соответственно, всего 35 часов в год. Программа разработана по классам, с 1-го по 4-й, с 5-го по 9-й, и с 10-го по 11-й. Польза от таких уроков будет несомненная. Дети с помощью подвижных игр, например пятнашек, будут изучать навыки движения на ринге, технику нанесения ударов и защиты. Если ребятам это понравится, то они сами потом придут в секции бокса. Конечно, мы не сможем внедрить этот проект во всех школах сразу. Начнем хотя бы в пяти, потом будем дальше развивать этот вид спорта.

Необходимо добавить, что впервые федеральный проект «Бокс в школах» стартовал в Республике Татарстан и был поддержан президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. В десяти школах Казани один урок в неделю был посвящен боксу. Успех начинания был огромным. Из четырех тысяч ребят, кто посещал эти уроки, тысяча мальчишек и девчонок потом пришли в секции бокса.

Спорт финансируют частники

Свое видение развития приморского бокса у почетного гостя турнира президента федерации бокса города Владивостока Михаила Кузнецова. Он солидарен с Виктором Гертером в том, что бокс как вид спорта в Приморье нуждается в популяризации и… в омоложении.

– Сегодня приморский бокс очень повзрослел. Я бы даже сказал, постарел, если брать возраст судей и тренерского состава. Руководство краевой и городской федераций бокса тоже не молодые ребята. Поэтому городская и краевая федерации бокса ставят перед собой задачу – омоложение спорта. Надо привлекать молодых тренеров и судей, и необязательно это будут кандидаты или мастера спорта. Это могут быть спортсмены-разрядники, которые любят бокс. В федерации города есть сертифицированные судьи-наставники, которые могут готовить таких ребят. Самое главное – это омолодить функционеров спорта в федерации и подтянуть молодых ребят-спонсоров, чтобы организовывать такие соревнования. Городской бюджет для спорта очень ограничен. Сегодня многие соревнования со значительной долей финансируются за счет частных средств, – рассказал корреспонденту «В» Михаил Кузнецов.

Продолжение непременно следует

– Это был первый турнир, который приморский филиал РФСО «Спартак» проводит в Приморье. И я хочу подчеркнуть: первый блин не получился комом. Поначалу мы планировали стрельнуть очень сильно и взять на себя проведение дальневосточного турнира с последующим отбором спортсменов на всероссийские соревнования, которые состоятся в декабре этого года. Где собираются лучшие боксеры разных возрастов – от 12 до 40 лет. Но мы решили планку не задирать и начать с небольшого турнира. И в то же время подобных турниров в крае проводится очень мало. Этим надо заниматься, боксом надо жить. Прошедший турнир организован на хорошем уровне, и подарки были хорошие. Начало следующим турнирам положено, – такую оптимистичную черту подвел под турниром на призы РФСО «Спартак» главный тренер по боксу команды Приморского края Данил Прилепко.

Под финал, пока не ударил судейский колокол, надо отметить, что городские соревнования по боксу среди юных спортсменов проходили ежегодно и ранее. Но на этом все и заканчивалось. Сейчас благодаря победам на турнирах городского или краевого уровней, организованных приморским филиалом РФСО «Спартак», у мальчишек появился шанс попасть на первенство России. Далее самым лучшим спортсменам открывается путь в большой спорт.

Сергей КОЖИН

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