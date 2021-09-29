Вы живите, квартиры будут В Артеме закончила свою работу 27-я специализированная выставка «Строительство»

Минстрой Приморского края, приглашая на выставку «Строительство» и Приморский строительный форум, которые проходили на территории и в залах комплекса Экспо-центра ТРК «Приморское кольцо» в городе Артеме, сообщал, что особое внимание их участников будет обращено к теме жилищного строительства, которое в регионе сегодня уверенно растет.

Так, в этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в крае намечается общий ввод жилья около 800 тысяч кв. метров, а к 2030 году ввод предполагается увеличить до 2 миллионов кв. метров в год, то есть строить около 1 кв. метра на каждого приморца.

По данным организатора выставки ООО «Дальэкспоцентр», в ней приняло участие более 110 компаний и за три дня на ней побывало немало посетителей, которые помимо знакомства с ней могли принять участие в 16 деловых мероприятиях, рассчитанных как на профессионалов, так и на потребителей строительного рынка.

– Сложилось впечатление, что у нас сегодня складываются самые хорошие в стране перспективы по комплексному жилищному строительству. Что еще важнее, над этим в крае идет серьезная работа, и с теми проблемами, с которыми сталкивается сегодня приморская стройка, разбираются. Притом что темы, обсуждавшиеся на мероприятиях Приморского строительного форума, были больше интересны специалистам – застройщикам, девелоперам, проектировщикам. Пожалуй, более 60 % слушателей были из тех, кто пришел послушать интересные для них темы «со стороны». Это были потенциальные потребители или же партнеры участников рынка, – отмечает приморский предприниматель Сергей Косиков.

Председатель совета СРО «Альянс строителей Приморья», отвечая на вопрос о впечатлениях о выставке «Строительство», отметил необходимость на будущее найти для такого рода региональных и международных выставок по строительству во Владивостоке более удобное место для посещения. Он считает, что для этого, например, можно рассмотреть возможности набережной Цесаревича. Кстати, вместо рыбного рынка здесь, вероятно, было бы логичнее построить выставочный комплекс, удобный и для работы, и для посещения жителями Владивостока и края, а гости из других регионов и стран могли бы останавливаться рядом в гостинице, строительство которой должно скоро завершиться.

Основными темами Приморского строительного форума были двухдневная стратегическая сессия «Жилищное строительство», на которой рассматривался очень широкий круг вопросов – от необходимости насытить местный рынок современными строительными материалами и конструкциями до новых схем продаж и их поддержки, международная конференция «Индустриальное домостроение», на которой взвешивались возможности массового поточного строительства жилья в Приморье и на Дальнем Востоке, и сессия «Цифровизация в строительстве», где говорилось о возможностях внедрения инновационных технологий не только в процесс подготовки строительства и строительства зданий и сооружений, но и для их успешной и экономичной эксплуатации после завершения строительства.

Представляющий ставшую организатором международной конференции «Индивидуальное домостроение» компанию из Санкт-Петербурга Руслан Погребняк отметил: «Большая команда участвовала в подготовке и проведении этого мероприятия. Нашим партнером по нему стали минстрой Приморского края, приморские и зарубежные партнеры, которые также поддержали наше предложение, чтобы такое мероприятие состоялось во Владивостоке».

Гость из Северной столицы считает, что новый индустриальный подход позволяет строить быстро и качественно. Само по себе индустриальное домостроение постоянно эволюционирует, появляются новые наработки, решения, и спикеры на конференции отмечали, что плюсов, например, у современного панельного дома по сравнению с другими технологиями домостроения стало значительно больше, что замечают и потребители, которые покупают или получают такое новое жилье. Среди плюсов – долговечность (не менее 100 лет), высокое качество материалов, конструкций и конечной продукции – зданий, относительная дешевизна квадрата по сравнению с другими домостроительными технологиями, различная «квартирография» благодаря свободной планировке, возможное архитектурное и дизайнерское разнообразие в застройке и многое другое.

– На конференции мы говорили, что индустриализация, унификация никак не препятствуют творчеству в застройке, – особо отметил Руслан Погребняк. – Мы были на новом домостроительном заводе, построенном в Приморье, где ряд позиций позаимствован из автопрома. И это очень правильно. На хорошо оснащенном рабочем месте монтажник получает возможность работать без проблем. Ему не нужно бегать и искать инструмент или закладные детали, его действия четко регламентированы. Это очень правильный подход к организации производственного процесса, и это еще один плюсик, здоровое зернышко индустриальному домостроению. Конечно, человек будет выбирать, где и как ему жить лучше, качественней и дешевле…

Кстати, директор нового завода Павел Леганов, отвечая на вопросы участников конференции, посетивших завод с экскурсией, отметил, что гибкость технологий этого предприятия, введенного в ТОР «Надеждинская» менее чем три года назад, позволяет индустриально строить не только многоэтажные дома, комплексы, но и даже города и становящееся все более популярным индивидуальное и малоэтажное жилье. При этом если потенциального заказчика чем-то не устраивают проекты, предлагаемые заводом, то можно взять за основу проект, предлагаемый им, и адаптировать под продукцию, которую для него может выпустить завод. Руководитель предприятия отметил, что уже сегодня оно может поставлять свои домокомплекты практически в любую точку Дальнего Востока. В частности, они уже идут в Хабаровский край, Магаданскую и Амурскую области.

Реальные перспективы нового индустриального домостроения и в Приморье, и на Дальнем Востоке сегодня оцениваются очень высоко. Поэтому новое предприятие резко наращивает свои мощности. К концу этого года оно увеличит их с 20 тысяч квадратных метров жилья в год до 100 тысяч, а в 2023 году – до 150 тысяч. Оно нацелено комплектовать не только собственные проекты компании, но и застройку рядом Дальневосточного квартала и нового города с рабочим названием Спутник. В этом отношении особое значение имеет и достигнутое на полях Приморского строительного форума стратегическое соглашение этой компании с федеральным застройщиком из Краснодара, которая будет застраивать в Надеждинском районе участок площадью более 40 га.

В общем, приморская сентябрьская выставка «Строительство» и мероприятия, связанные с ней, показали, что региональные и федеральные застройщики готовы резко увеличить объемы строительства жилья в крае. И возводить его в комплексе с социальными объектами и «местами занятости». Остается только одно: чтобы и сами приморцы имели желание и возможности покупать то количество жилья, которое им готовы настроить и предложить.

Виктор КУДИНОВ.

Фото с сайта Expostroi-vl.ru