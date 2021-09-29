Совет не помешает Глава Владивостока встретился с представителями общественных организаций

Глава Владивостока Константин Шестаков встретился с руководителями некоммерческих организаций. Участниками разговора стали представители ветеранских, религиозных организаций, национальных диаспор, благотворительных фондов, ТОСов, творческих, женских, садоводческих организаций, объединений граждан с ограниченными возможностями и других.

«Детальный анализ обращений людей в социальных сетях и СМИ, встречи с жителями выявили первостепенные и, в общем, понятные задачи – чистота города, благоустройство, качественное транспортное обслуживание, запрос на рост качества образования в городе»

Цель встречи – открытый обмен мнениями по вопросам развития города и сотрудничества, поиск в решении проблем, обсуждение эффективных инструментов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО).

Константин Шестаков представил активным жителям города основные направления работы сегодняшней команды мэрии.

«Детальный анализ обращений людей в социальных сетях и СМИ, встречи с жителями выявили первостепенные и, в общем, понятные задачи – чистота города, благоустройство, качественное транспортное обслуживание, запрос на рост качества образования в городе, – отметил мэр. – Одним из первых наших решений было создание Центра муниципального управления, который бы помогал координировать такую повседневную работу. Но на сегодня есть понимание и уже выстроен план на перспективу».

Среди проектов, которые либо уже реализуются, либо в ближайших планах, – ремонт Покровского парка, первый этап благоустройства в парке Минного городка, реконструкция набережных. Продолжается обновление системы общественного транспорта: трехлетние договоры с перевозчиками должны способствовать обновлению подвижного состава. И по другим пунктам такие договоры существенно повышают требования к качеству обслуживания.

Еще одна задача – переход на совершенно новый уровень в сфере образования: здесь нужны инновации в обучении, новые технологии и новые кадры. Кроме того, необходимы ремонт школ и детских садов, обновление всей материальной базы.

Мэр напомнил, что за время работы команды удалось привлечь дополнительно 1,6 млрд рублей из федерального и краевого бюджетов, которые направлены на решение самых актуальных проблем. 100 млн из них пошли именно на ремонт учреждений образования.

Глава Владивостока рассказал, как городская власть работает с управляющими компаниями, а также с предпринимателями. Уже в ближайшее время будет пересмотрен принцип организации нестационарной торговли: удобных современных зон для продажи местной продукции станет значительно больше – это нужно как покупателям, так и продавцам.

Вопросов и предложений у представителей некоммерческих организаций оказалось немало. Так, представитель городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Макаров обратился с предложением благоустроить одну из зеленых зон в районе Первой Речки, создать здесь сквер и дать ему имя первого председателя совета ветеранов Якова Кана. Константин Шестаков идею поддержал. «Давайте совместно проедем на место, а затем обсудим практический механизм реализации и финансирования вашей идеи», – отметил мэр.

Представитель приморской азербайджанской диаспоры «Достлуг» («Дружба») Рамиз Зейналов предложил создать во Владивостоке Дом дружбы, где могли бы собираться представители разных организаций. Председатель Владивостокской межрайонной организации «Всероссийское общество слепых» Светлана Кротенок попросила обязательно приглашать людей с ограниченными возможностями не только на приемку различных городских объектов – скверов, дорог, пешеходных зон, переходов, библиотек и других, но и на этапе проектирования этих объектов, чтобы вовремя и грамотно предусмотреть необходимые элементы доступной среды.

Представители местной религиозной организации «Буддийский центр Алмазного Пути Традиции Карма Кагью г. Владивостока» выразили опасения, что проект дальнейшей застройки сопки Орлиное Гнездо может уничтожить не только созданную здесь буддистскую святыню, но и всю ценность сопки. Константин Шестаков заверил, что специалисты мэрии еще раз внимательно изучат все проекты развития этой территории.

«Нам тоже важно сохранить уникальность этого места», – отметил мэр. Он добавил также, что принято решение в здании на ул. Уборевича, 25, которое ранее занимал Владивостокский институт международных отношений ДВФУ, разместить генеральное консульство Индии во Владивостоке.

Глава города ответил на вопросы, касающиеся благоустройства, строительства школ, развития территорий, в завершение встречи искренне поблагодарив всех участников за конструктивный диалог и активную жизненную позицию.

Сергей ПЕТРОВ

Фото с сайта vlc.ru