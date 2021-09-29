Банкам пришла крышка Судебным приставам в обеспечение решений судов приходится арестовывать самое разное имущество

Более 10 тысяч банок рыбных консервов, принадлежащих ООО «Рыбозавод Большекаменский», на минувшей неделе попали под арест судебных приставов межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Приморскому краю.

«Согласно статистике УФССП России по Приморскому краю, среди популярных мер воздействия на должников – аресты денежных, транспортных средств, запрет на выезд за границу. Статус невыездного можно получить, задолжав более 30 тысяч рублей, уклоняясь от уплаты в течение более 90 дней»

Данная ограничительная мера на пищевую продукцию – расплата за неисполнение предприятием финансовых обязательств по выплате недоимки по страховым взносам, пени и штрафов на сумму свыше 60 млн рублей.

Арест имущества стимулирует

Будучи уведомленным должным образом о возбуждении исполнительного производства, руководство компании никак не отреагировало на «черную метку» от судебных приставов. За что и поплатилось. Помимо рыбных консервов в количестве 10 тысяч 138 банок сотрудник органов принудительного исполнения наложил арест на денежные средства, находящиеся на банковских счетах предприятия-должника, а также на офисную технику и автотранспортные средства.

В случае неисполнения юридическим лицом финансовых обязательств арестованное имущество после проведения оценки в установленном законом порядке будет передано на принудительную реализацию, а вырученные от продажи денежные средства направят на погашение задолженности.

Как рассказала корреспонденту «В» начальник отдела организации исполнительного розыска, реализации имущества должников УФССП России по Приморскому краю Ксения Иванова, в этой истории ничего сенсационного нет. Случаи, когда предприятия-должники или физические лица расплачиваются за долги своим движимым и недвижимым имуществом, не редкость в Приморье.

К примеру, гражданин или компания оформляет кредиты в банках, зачастую не собираясь или не в состоянии их возвратить. При этом они игнорируют предупреждения о возбуждении в отношении них исполнительного производства. В данной ситуации, по словам Ксении Ивановой, арест имущества – едва ли не самая эффективная мера принудительного исполнения в арсенале судебных приставов.

– Как показывает практика, перспектива наложения ареста на имущество стимулирует граждан изыскивать денежные средства для погашения долгов. Только за 9 месяцев текущего года произведены аресты имущества должников в рамках 6114 исполнительных производств. Судебными приставами-исполнителями было арестовано более 6500 объектов имущества. Из них 3090 исполнительных производств были исполнены, – говорит Ксения Иванова.

Жилье тоже может быть изъято

– Есть ли у должника возможность самостоятельно реализовать свое имущество?

– Несомненно, но только при отсутствии спора о стоимости имущества должника, которая не должна превышать 30 тысяч рублей.

– Какое имущество чаще всего попадает под арест? И есть ли здесь какие-либо ограничения?

– Судебные приставы в рамках исполнительного производства могут наложить арест на любое имущество, принадлежащее должнику на праве собственности. Главное, чтобы оно было ликвидным и могло быть реализовано. Например, это сотовые телефоны, офисная и бытовая техника, автомобили, земельные участки и т.д. Что касается недвижимого имущества, то оно не может быть арестовано и изъято, если является единственным пригодным для постоянного проживания должника и членов его семьи. Однако здесь есть исключение: если квартира или дом приобретены по ипотеке, то судебный пристав вправе его арестовать и передать на реализацию, если есть задолженность по ипотечному кредиту.

Верблюды на ответственном хранении

– Случались ли в этом году аресты необычного имущества, например, домашних или комнатных животных, которые могут очень дорого стоить, если их продать?

– Свиней, коров, страусов или крокодилов в этом году судебные приставы не арестовывали за долги их хозяев. (Ксения Сергеевна смеется. – Прим. авт.) В июне этого года в нашей службе находилось исполнительное производство о взыскании с конного завода в Уссурийске задолженности свыше 7 миллионов рублей в пользу транспортной компании. Завод долг не погасил, поэтому приставы наложили арест на 83 племенные лошади и трех верблюдов. В дальнейшем арестованное имущество было передано на реализацию, чтобы на вырученные средства покрыть долги конного завода.

– Ксения Сергеевна, отсюда вопрос: где хранится арестованное имущество? Неужели судебные приставы закрывают арестованных лошадей и верблюдов в своем гараже?

– Нет, конечно. Обычно арестованное имущество хранится у должника либо у взыскателя. Но также может изыматься и передаваться на хранение специализированной организации, с которой у нас заключен государственный контракт. При этом хранители гарантируют сохранность имущества, их предупреждают об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации». В случае с лошадьми и верблюдами конного завода арестованных животных оставили на ответственное хранение владельцу.

Или вот еще один необычный пример из практики судебных приставов. Не так давно на исполнении нашей службы находилось исполнительное производство о взыскании с жителя Владивостока задолженности в размере 1 млн 300 тысяч рублей в пользу его знакомого. Судебный пристав установил, что в собственности должника имеется зарегистрированное недвижимое имущество – место для автомобиля на подземной парковке в таунхаусе. Сотрудник службы наложил на него арест, о чем должник был извещен. Перспектива лишиться парковочного места для мужчины стала весомым аргументом в вопросе финансовой дисциплины, поэтому он незамедлительно оплатил долг в полном объеме.

Арестованное продается

– Что происходит с имуществом после наложения ареста и его изъятия? Его реализуют на торгах или отдают в розничную сеть?

– И то и другое. После того как судебные приставы наложили арест на имущество и должник не погасил имеющуюся задолженность, имущество передается на принудительную реализацию. Перечень имущества, подлежащего продаже с публичных торгов, определен ст. 87 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Денежные средства, полученные от продажи арестованного имущества, направляются на погашение требований взыскателей. Важно отметить, что арестованное имущество оценивается и передается территориальному управлению Росимущества. Именно эта организация выполняет обязанности по реализации имущества. В свою очередь, Росимущество назначает поверенных, с которыми мы постоянно взаимодействуем, проверяем прозрачность торгов, доступность для участников, отслеживаем. Чтобы имущество своевременно выставлялось на торги по стоимости, указанной в постановлении судебного пристава об оценке арестованного имущества.

– Где можно познакомиться с информацией об арестованном и реализованном имуществе? Или это сведения для служебного пользования?

– Ничего подобного! Никакого ДСП. Сведения об арестованном имуществе, его стоимость, местонахождение, дата и место проведения торгов выложены в свободном доступе на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю (https://r25.fssp.gov.ru/) в разделе «Извещения о проведении публичных торгов». Данный раздел обновляется регулярно. С этой информацией может ознакомиться любой житель Приморского края. Данная информация также размещена на сайте ТУ Росимущества в Приморском крае. Кроме того, заинтересованные граждане могут обратиться за более подробной информацией в отдел организации исполнительного розыска, реализации имущества должников УФССП России по Приморскому краю по телефону 8 (423) 241-27-91.

Сергей КОЖИН

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Приморскому краю