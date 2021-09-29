Точечная застройка продолжает мучить горожан В «Союз независимых медиа» пришло обращение от жителей района Седанка. С середины лета ведутся ожесточенные баталии вокруг участка земли на улице Глинки, 18. Компания-застройщик планирует разместить 23-этажный дом на занятой гаражами местных жителей территории.

Все это время жильцы соседнего с участком дома (он расположен на улице Серова) всеми силами боролись со строительством многоэтажки: обращались в прокуратуру и мэрию, приглашали местных депутатов. В итоге неделю назад администрация Владивостока отменила разрешение на строительство. А гаражи, находившиеся на приглянувшемся застройщикам участке, было разрешено не убирать.

В ответе на запрос жителей района из прокуратуры значится, что минимальный размер земельного участка для строительства многоквартирного дома составляет 2500 кв. метров. При этом площадь участка на улице Серова – 1791 кв. метр, что является нарушением требований градостроительного регламента.

Однако в понедельник вечером застройщик привез на улицу Серова, 3 вагончик, к которому теперь тянут электричество и железобетонные блоки. Местным сообщили, что вокруг гаражей будет установлен забор.

– Никто свои гаражи не убирал, потому что в определении прокуратуры сказано, что их можно убрать только по решению суда. Боимся, что обнесут забором гаражи. Нам удалось отменить разрешение на строительство, но участок еще находится в собственности, – говорит жительница дома на улице Серова Елена Кармаева.

Жителям этого отдаленного микрорайона города позарез необходим личный транспорт, а следовательно, и гаражи. Вокруг много пустырей, однако застройщики, желая увеличить свои прибыли, всеми силами стараются воткнуть новые дома рядом с уже действующими коммуникациями.

Редакция продолжает следить за развитием событий.

Марина ЗУБКО

Фото Елены КАРМАЕВОЙ