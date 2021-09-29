Некоторые посетители Ботсада ведут себя как дикари Сотрудники Ботанического сада-института ДВО РАН обратились к безответственным посетителям, которые портят редкие растения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на botsad_vladivostok.

«Для многих Ботанический сад – это райский уголок в шумном городе... Для ученых мы – научная организация, где специалисты изучают разные аспекты ботаники. Зачем так бездушно портить хрупкие растения? Многие хищные растения не переживут камнепад. Если вы хотите банан, сходите в магазин. У нас это коллекционные экземпляры!.. У нас есть дорожки! Там, где их нет, ходить НЕЛЬЗЯ!» – обратились сотрудники учреждения к посетителям.

Они также просят очевидцев подобных инцидентов сразу докладывать об этом охранникам.

Сергей ПЕТРОВ