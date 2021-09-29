С Фалазой шутки плохи Пропавшие несколько дней назад в лесу женщины вернулись домой.

Три женщины, которые отправились в поход в районе горы Фалаза в Приморье и пропали 25 сентября, вернулись к семьям 28 сентября к 11 часам. Женщин обнаружил местный житель в 10 километрах от поселка Васильевка. Благодаря ему туристки вышли обратно к поселку, где встретились со своими близкими.

В последний раз женщины выходили на связь с сотрудниками МЧС вечером 27 сентября и сообщили, что находятся рядом с ЛЭП. Однако окружающая их местность не помогла выбраться к населенным пунктам.

«Не было никакой нумерации. Это была новая ЛЭП, дорогу пробили, но еще ничего там нет. Там просто просека, ни столбов, ничего нет», – рассказывают туристки.

Как сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю, от госпитализации женщины отказались, их состояние удовлетворительное.

Родственники женщин благодарят жителей края за помощь, поддержку и неравнодушие.

В очередной раз хочется предупредить любителей попутешествовать, что даже к самому, казалось бы, простому походу необходимо тщательно готовиться. Обязательно наличие в рюкзаках аптечки. Средства связи должны быть заряжены и использоваться как можно реже. Лучше, если в вашей команде будет опытный путешественник. И обязательно необходимо ставить в известность о походе сотрудников спасательных служб, которые должны быть в курсе, по какому маршруту вы идете.

Сергей ПЕТРОВ

Фото пресс-службы УМСЧ по ПК