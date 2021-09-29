Русский становится спортивной Меккой За сезон остров принимает десятки соревнований, в том числе и мирового уровня.

Остров Русский принимает спортивные соревнования одно за одним. А кроме того, здесь готовятся к состязаниям, в том числе и самого высокого мирового уровня, сборные команды. Мы уже не говорим о том, что на острове постоянно занимаются различными видами спорта сотни горожан ежедневно. Прошедшие выходные подтвердили предположение, что остров становится настоящей спортивной Меккой региона.

Так, в воскресенье здесь прошли Всероссийские соревнования по триатлону. Их открыл губернатор Приморья Олег Кожемяко, который известен своей любовью к спорту. Кстати, он и сам прошел олимпийскую дистанцию – более 50 км вплавь, на велосипеде и бегом.

В соревнованиях приняли участие 78 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской области, Красноярского, Хабаровского и Приморского краев.

Открывая соревнования, губернатор отметил, что триатлон – это относительно новый для края, но перспективный вид спорта, который имеет все шансы стать популярным у жителей региона.

Он напомнил, что на острове Русском в этом году планируется сдать первый участок велосипедно-беговой дороги, общая длина которой составит 20 км. Полностью дорогу собираются завершить за три года.

Победу на самой престижной дистанции – олимпийской-pro – одержал заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер чемпионата мира по триатлону 2012 года, четырехкратный призер чемпионата Европы, четырехкратный участник Олимпийских игр Дмитрий Полянский.

А чуть ранее, в субботу, более 3 тысяч человек пробежали Galaxy Vladivostok Marathon. В забеге «Мосты Владивостока» также принял участие губернатор Олег Кожемяко.

В этом году организаторы подготовили дистанции 5, 10, 21 и 42 км, а также 1 км для детей и паралимпийцев. Маршруты пролегали по живописной трассе на острове Русском, мостам Русскому и Золотому с финишем на центральной площади Владивостока. В мероприятии приняли участие более 3 тысяч человек – бегуны из 42 субъектов России, 13 стран мира, в том числе Германии, ЮАР, Чехии, Таиланда, Республики Корея...

Все участники получили на финише медаль с уникальным дизайном юбилейного марафона и стартовый набор участника.

Отметим, что Galaxy Vladivostok Marathon – единственный марафон на Дальнем Востоке, который имеет сертификацию AIMS (Ассоциации международных марафонов и пробегов).

Евгений СИДОРОВ

Фото Primorsky.ru