Нужно срочно возвращать кандидата «против всех» Обсуждение итогов прошедшего плебисцита показало: выборы закончились, но борьба продолжается

Прошедшие выборы в Законодательное собрание Приморского края многие считают фактической победой оппозиции.

«В будущем буду круглые сутки ходить от одного избирательного участка к другому... Если мы посмотрим на результаты нашей партии, например, во Владивостоке, в Тернейском районе и в Уссурийске, то, как говорят в Одессе, это две большие разницы»

Как ранее писал «В», расклад вышел такой: «Единая Россия» сохранит большинство – ее кандидаты получили 23 мандата из 30 (19 одномандатников плюс четыре «списочника»), 14 депутатских мест займут представители КПРФ (11 одномандатников и 3 «списочника»), и еще по одному – ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду» и Партия пенсионеров.

Владивосток тут отметился особо. В столице края и всего ДФО КПРФ одержала оглушительную победу. Из 11 округов коммунисты, которые зюгановские, завоевали 8. Кстати, 3 оставшиеся – это территории, где части Советского района города присоединены к частям Артема, что позволило единороссам буквально вымучить здесь победу.

Обсудить результаты голосования и рассказать о планах будущей работы в эфир радио «Лемма» пригласили депутатов от всех пяти партий. Но вот дошли до студии всего двое – представители ЛДПР Андрей Андрейченко и «Справедливой России – Патриоты – За правду» заместитель председателя комитета по экономической политике и собственности в ЗС ПК уходящего созыва Алексей Козицкий. На вопрос, что же случилось с их коллегами, Андрейченко отшучивается: «Артем Самсонов (депутат КПРФ. – Прим. ред.), видимо, день рождения отмечает». Что на самом деле послужило причиной ухода от диалога между политиками, остается только догадываться. Правда, отсутствие нескольких политколлег накалу беседы вовсе не помешало.

Голосование «против всех» расставило бы все на места

По окончании трехдневных выборов представители Общественной палаты Приморья отрапортовали: нарушений на участках не было. Но либерал-демократы и справедливороссы утверждают: были, и еще какие. По словам Андрея Андрейченко, больше всех отличился Уссурийск, там «взялись ниоткуда» целых 25 тысяч голосов. При этом в приморской столице голосование прошло более спокойно, на участках присутствовало множество общественных наблюдателей, в том числе от «СР» и ЛДПР, поэтому к результатам из Владивостока у оппозиции вопросов нет.

– В следующий раз я со всего края отберу самых внимательных наблюдателей, и мы все вместе туда поедем. В этом году я допустил ошибку, не поехал, но в будущем буду круглые сутки ходить от одного избирательного участка к другому, – говорит Андрей Андрейченко. – Если мы посмотрим на результаты нашей партии, например, во Владивостоке, в Тернейском районе и в Уссурийске, то, как говорят в Одессе, это две большие разницы. Просто сначала смотришь человеку в его честные глаза, а потом звонишь и говоришь: «Смотри, у тебя по камерам явно что-то не так», а тебе отвечают, что все в порядке. Я всех членов комиссии с правом решающего голоса буду убирать.

Для Алексея Козицкого результаты голосования неоднозначны. С одной стороны, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» получила больше процентов, чем пять лет назад. С другой – в планах у партии было обзавестись несколькими депутатскими мандатами. По словам Козицкого, в условиях, когда партию представляет один депутат, протолкнуть собственную инициативу бывает непросто.

– Пробить массу большинства сами знаете какой партии очень сложно. Вроде бы все коллеги соглашаются с твоими предложениями, но есть определенная система, по которой они голосуют, – считает Алексей Козицкий. – У меня был опыт, когда я предлагал сделать в регионе больше газовых заправок. Прошелся по всем фракциям, меня поддержали. А на голосовании коммунист голосует «против». Потом он мне говорит: «Понимаешь, раз «Единая Россия» голосует «за», я автоматически наоборот».

Кстати, победными для «красных» представитель «СР» выборы тоже не считает. По его мнению, результаты – это не объективная позиция электората, а лишь решение отдать свой голос НЕ за «Единую Россию». Таким образом, КПРФ превращается в строчку «против всех», давно вычеркнутую из бюллетеней.

– Я провел на избирательном участке почти трое суток, старался понять, как избиратели голосуют. Люди шли и отдавали голоса красной партии, хотя многие, по-моему, даже не знали фамилий кандидатов от коммунистов. Но избиратели так выражали свой протест, передавали «привет» нашей власти за пенсионную реформу, за все те законы, которые, знаете, дальше некуда. Единая Россия не знает реальных дел в стране, не понимает, чем живет Дальний Восток, – рассуждает Алексей Козицкий. – Поэтому, если мы хотим объективно понимать процент той или иной партии, нам нужно срочно возвращать кандидата «против всех».

Без «грязи» не обошлось

Понятно, что ни о какой дружбе или доверительных отношениях между депутатами речи не идет. И дело тут даже не в банальной конкуренции. Предвыборная кампания в этом году также не обошлась без скандала, из-за которого, по мнению Андрея Андрейченко, у ЛДПР сильно снизились рейтинги. Виной тому – выпущенная КПРФ в самом начале агитации листовка, утверждавшая, что либералы и справедливороссы поддерживают пенсионную реформу. Позже по решению суда эти материалы были признаны незаконными, но, как говорится, осадочек остался.

– Некоторые вопросы, освещенные в этой листовке, вообще не обсуждались. Когда мы выбирали мэра, я проголосовал «против» и вышел из зала, потом еще с плакатом стоял, меня за это в полицию забрали. И это я так «за» был? – удивляется Андрейченко. – А миф о том, что я не поддерживаю Сергея Фургала? Да я ползарплаты отдаю на оплату адвокатов, мы приходим к нему, но слухи эти раскручиваются. А потом мне в социальных сетях пишут: «Вы кинули Фургала – мы кинули вас».

Своих коллег «Справедливая Россия» и ЛДПР призывают конкурировать без фальсификаций, а избирателей – ходить на выборы. Причем не только регионального значения, но и муниципального уровня.

– В следующем году у нас выборы в Думу Находки, мы уже начали подготовку. А вообще, голосования идут постоянно, но у нас крайне неправильная ситуация сложилась. Чем выше уровень выборов, тем больше явка. Мы идем, извините, выбирать царя, федеральную думу, а про местные выборы забываем. А ведь именно от муниципальных депутатов зависит уровень нашей жизни. Как уберут снег, в каком состоянии будет школа, в которую ходят наши дети, как часто будет ходить общественный транспорт, – говорит Алексей Козицкий.

Ближе к земле

Несмотря на позицию меньшинства, партии намерены решить множество животрепещущих вопросов. Особенно волнует депутатов точечная застройка. Именно с этой проблемой, по словам Козицкого, к власти обращается наибольшее число граждан.

– Ни для кого не секрет, что трубы, которые подходят к домам, изношены почти на 100 %. И в таких местах собираются строить дома. Сети старые, мощностей не хватает, жильцы против – и правильно. Строить нужно, не мешая людям, которые уже в этих районах живут. Например, на острове Русском. Зачем мы строили туда мост, если мы с этим районом не работаем? Нужно развивать город на север: в Надеждинском районе, в Артеме. Причем создавать целые комплексы с домами, детскими садами, предприятиями обслуживания. Мы говорим про ТОР, ВЭФ, но, ребята, давайте сначала нормальную жизнь в крае построим, – говорит Алексей Козицкий.

Интересует депутатов и пенсионная реформа. В планах у ЛДПР продвижение инициативы по возвращению дореформенного пенсионного возраста для жителей Дальнего Востока. Как выразился Андрей Андрейченко, «на короткие дистанции мы не бегаем».

Марина ЗУБКО

Фото РИА VladNews