Вакцинированные везунчики смогут сходить в ресторан Второй розыгрыш ценных призов среди привившихся от COVID-19 объявлен в Приморском крае

Сертификаты на автомобили, планшеты Apple, ужины в ресторанах, покупку продуктов и другие ценные призы разыграют среди жителей Приморского края, которые привились от COVID-19. Регистрация на участие в жеребьевке открыта до 30 октября.

Как пояснили в региональном департаменте информационной политики, стать участником нового розыгрыша может гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на территории Приморского края, прошедший иммунизацию (первый и второй этапы в случае с вакцинами «Гам-Ковид-Вак» («Спутник-V»),«ЭпиВакКорона», «КовиВак», только первый этап – для вакцины «Спутник Лайт») до 25 октября этого года на территории Приморского края.

Для участия в розыгрыше необходимо:

– быть зарегистрированным по месту жительства на территории Приморского края;

– быть включенным в регистр вакцинированных на территории края;

– иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги»;

– зарегистрироваться с 9.00 4 октября до 23.59 30 октября на Региональном портале госуслуг Приморского края и получить уникальный код участника жеребьевки. Каждый вакцинированный может зарегистрироваться для участия в розыгрыше только один раз.

Не могут участвовать в розыгрыше граждане, ставшие победителями первого розыгрыша сертификатов на квартиры и машины.

Призовой фонд формируется за счет спонсорских средств и включает в себя 4 сертификата на приобретение легкового автомобиля, по 10 сертификатов номиналом 3000 рублей на ужин в ресторанах «Супра» или «Токио», 15 пригласительных билетов на посещение всех экспозиций исторического парка «Россия – моя история» на двух человек, 4 сертификата на приобретение планшета Apple iPad (128ГБ), 25 сертификатов номиналом 4000 рублей от торговой сети «Реми», 10 сертификатов номиналом 3000 рублей от торговой сети «Самбери», а также две пары беспроводных наушников inPods 12 от банка «Открытие».

Организаторы розыгрыша уточняют, что выдача призов в денежном эквиваленте не предусмотрена. Участник акции также не вправе передать сертификаты третьим лицам.

Сам розыгрыш состоится 4 ноября.

Напомним, что 25 сентября состоялся розыгрыш сертификатов на две квартиры и пять машин. Генератор случайных чисел выдал номера семи участников, которым достанутся ценные призы.

«Сертификаты на квартиры получают участники с номерами 97404 и 73877, на автомобили – 60421, 20413, 44061, 69415, 65362. По предварительным данным, потенциальными обладателями машин стали жители Владивостока, Пограничного округа, квартир – жительницы Находки и Октябрьского округа», – прокомментировали итоги розыгрыша в департаменте информационной политики края.

К слову, в мире начинается уже четвертая волна коронавирусной инфекции, поэтому гражданам стоит прививаться активнее. По состоянию на 25 сентября от COVID-19 вакцинировались 414429 жителей Приморского края. Краю в этом отношении есть куда стремиться.

Евгений СИДОРОВ

Фото с сайта primorsky.ru