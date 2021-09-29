С правами, но без прав ГИБДД - приморцу: ты виноват уж тем, что хочется нам кушать

Житель Приморья оказался виновен лишь в том, что он получил свои водительские права в далекой кавказской республике

Уважаемые читатели! В адрес газеты «Владивосток», члена «Союза независимых медиа» («СНМ»), едва ли не еженедельно приходят письма, поступают телефонные звонки, сообщения по Интернету и WhatsApp от жителей Приморского края, в которых наши земляки рассказывают о коррупции среди представителей власти и силовых структур, о непростых ситуациях, в которых они оказались. Зачастую не по своей вине.

«И хотя компьютер подтвердил, что водительское удостоверение, выданное Панарину Александру Сергеевичу 14 февраля 2014 года, действует, а их владелец не в розыске и на него нет каких-либо ограничений, тем не менее полисмена смутило место выдачи документа: город Урус-Мартан Чеченской Республики»

И почти в каждом обращении просьба опубликовать историю адресата, чтобы она стала достоянием общественности. Потому как, по словам авторов посланий, у них нет иного способа «достучаться до небес». Сегодня очередная история из письма в «СНМ».

Сбой в системе – это закономерность

Итак, 15 мая 2019 года около пяти часов утра в районе Ботанического сада наряд ДПС остановил автомобиль «Сузуки-Эскудо» для проверки документов. Владелец «Сузуки» 24-летний житель Владивостока Александр Панарин взмаху полосатой палочки инспектора подчинился.

Он был спокоен: скоростной режим не нарушал, алкоголь не употреблял. И к техническому состоянию автомобиля претензий быть не могло: стекла без затемнения и без трещин, габаритные фонари и фары светятся. Кроме того, за пять лет, что Александр водит машину после окончания водительских курсов, инспекторы ДПС многократно его останавливали, проверяли техпаспорт на автомобиль, наличие водительского удостоверения, справку ОСАГО и всегда отпускали со словами: «Счастливого пути!» Правда, пару раз Панарин оплачивал штрафы за превышение скорости и за парковку в неположенном месте. Более никаких серьезных нарушений правил дорожного движения за ним не числилось.

Но в ту ночь, когда Александр возвращался после работы домой (он живет на улице Маковского, это район станции Океанской), все было иначе.

Инспектор ДПС, осмотрев техпаспорт и с помощью мобильного компьютера проверив права в базе данных ГИБДД, предложил парню проехать в отдел полиции № 6 по Советскому району Владивостока (ОП-6) для проверки подлинности документа.

И хотя компьютер подтвердил, что водительское удостоверение, выданное Панарину Александру Сергеевичу 14 февраля 2014 года, действует, а их владелец не в розыске и на него нет каких-либо ограничений, тем не менее полисмена смутило место выдачи документа: город Урус-Мартан Чеченской Республики.

Кроме того, инспектору показалось, что на фото на правах, которое высветилось на экране компьютера, физиономия не Панарина, а другого, очень похожего на него человека.

Александр тут же позвонил отцу, рассказал о случившемся и попросил приехать, чтобы отогнать «Сузуки» к отделу полиции. Сергей Юрьевич примчался к месту задержания сына на попутной машине примерно через полчаса. Благо от улицы Маковского до Ботанического сада рукой подать.

В отделе полиции Александра дактилоскопировали и сфотографировали. После чего отец и сын дремали несколько часов, дожидаясь оперативного сотрудника. От дачи показаний они отказались, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ, которая дает такое право всем гражданам России. Мол, мы не подозреваемые, не задержанные и не свидетели. Поэтому сначала отоспимся, потом придем по вашему первому звонку:

– Номера наших телефонов и домашние адреса записаны у дежурного отдела.

Оперативник с их доводами согласился, пообещав, что через три-четыре дня, максимум через неделю, экспертиза установит поддельное водительское удостоверение или нет. Что касается непохожей фотографии, то, по его словам, такое случается сплошь и рядом из-за сбоев в системе.

За год – один допрос

Сегодня трудно сказать, что произошло, то ли у экспертов было много работы, то ли полицейская система действительно часто сбоит, но в ОП-6 забыли о существовании Александра Панарина и его отца. Зато Сергей Юрьевич не забыл об обещании оперативного работника. В течение года (примерно раз в месяц) он приходил в шестерку, чтобы узнать, как проходит проверка подлинности водительского удостоверения, изъятого у его сына, скоро ли финал. Но вместо конкретного ответа сотрудники органов дознания каждый раз рассказывали ему страшилки о коррупции в полиции в Чечне. И еще обещали раскрутить некий коррупционный клубок и пересадить в Урус-Мартане всех коллег-мздоимцев.

Только в июле прошлого года адвокату Панарина сообщили, что в ОП-6 УМВД по городу Владивостоку в декабре 2019 года в отношении Александра Панарина было возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). И что изъятое водительское удостоверение – вещественное доказательство, поэтому не может быть возвращено его владельцу.

Сергей Юрьевич проходит свидетелем по этому уголовному делу. Через год после его возбуждения выяснилось, что «лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено» (п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ). По этой причине дознаватель отдела дознания капитан полиции Бикбаева Т.О. приостановила расследование. Все, что она успела сделать за год, это в июле 2020-го допросить свидетеля. Допрос длился 20 минут. Потрясающая производительность, не правда ли?

А как же тогда угрозы раскрутить коррупционный клубок среди полицейских в Чечне и еще пересадить нечестных правоохранителей в Урус-Мартане? Если слабо, тогда зачем размахивать шашкой, афишируя свое профессиональное бессилие?

После жалобы Сергея Юрьевича в Приморскую краевую прокуратуру на бездействие органов дознания ОП-6 прокуратура Советского района города Владивостока отменила решение дознавателя Бикбаевой о приостановлении расследования уголовного дела. С января 2021 года его передали дознавателю Киргизбоевой А. М. Как стало известно «В», в настоящее время по уголовному делу проводится предварительное расследование в форме дознания. Что в конкретном случае означает «мыло и мочало – начинай сначала».

Шансы на победу есть

Между тем в материалах дела находится копия справки, подтверждающей выдачу гражданину Панарину Александру Сергеевичу водительского удостоверения категории «В, С», далее следуют серия документа, дата его выдачи и номер записи в реестре. Справка от 5 декабря 2019 года подписана начальником РЭО-3 УГИБДД МВД по Чеченской Республике старшим госинспектором подполковником полиции Д. А. Бекбулатовым. Справку прислали из Чечни во Владивосток по запросу Александра Панарина, потому как сотрудники отдела дознания ОП-6 не удосужились этого сделать.

Более того, в распоряжении редакции «В» имеется копия официального ответа из РЭО-3 УГИБДД МВД по Чеченской Республике на запрос инспектора по ИАЗ ОГИБДД РФ капитана полиции М. Н. Элмурзаева, где черным по белому указаны дата, серия и номер свидетельства об окончании Панариным А. С. автошколы МО Урус-Мартановского района РО ООГО ДОСААФ Чеченской Республики. Там же прилагается фото реестра, где указаны реквизиты бланка водительского удостоверения, выданного Панарину А. С. То есть полный комплект доказательной базы.

Данное письмо за подписью все того же старшего госинспектора подполковника полиции Д. А. Бекбулатова пришло во Владивосток на прошлой неделе. Эти документы также будут приобщены к материалам уголовного дела. Повлияют ли они на ход расследования, сказать трудно. Но, судя по всему, дознаватели ОП-6 оказались в непростой ситуации. При таких козырях на руках у их оппонента полицейским надо либо признать свое поражение и вернуть ему права с тысячей извинений, поскольку расследование уголовного дела затянулось до предела, либо срочно искать железные контраргументы.

Как стало известно «В», Александр Панарин, не дождавшись результатов расследования, готовит заявление в суд на бездействие сотрудников отдела дознания ОП-6 УМВД РФ по городу Владивостоку. Это будет второй случай в Приморье, когда обыватель судится с полицией. Напомним, что 3 февраля 2021 года решением Приморского краевого суда была взыскана с Российской Федерации в лице Министерства юстиции РФ – за счет средств федерального бюджета – компенсация в размере 100 тысяч рублей в пользу заявителя Армена Мкртчяна за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе решение первой инстанции. Подробно эту историю можно прочитать в газете «Владивосток» за 7 июля 2021 года, публикация «Следствие ценой в 100 тысяч». Электронная версия газеты www.vladnews.ru/ Поэтому шансы на победу у Панарина есть.

Редакция «В» будет следить за развитием конфликта.

Сергей КОЖИН

Фото Сергея КОЖИНА

Изображение Jace Turner с сайта Pixabay