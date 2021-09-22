Померятся театрами Во Владивостоке стартует I Международный Тихоокеанский театральный фестиваль

Последние дни существования мира, историю любви актрисы и рабочего сцены, страстное танго, жаркий роман между незнакомыми людьми и многое другое увидят зрители Владивостока в спектаклях гостей Международного Тихоокеанского театрального фестиваля, который стартует в столице Приморья и ДФО 24 сентября.

«Нынешний Международный Тихоокеанский театральный фестиваль обозначен как первый. Будет ли у него продолжение, покажет время»

В программе культурного форума девять спектаклей разных жанров из восьми стран мира – Аргентины, Армении, Грузии, Испании, России, Швейцарии, Южной Кореи и Японии. Площадками фестиваля станут Приморская сцена Мариинского театра (Большой зал, Малый зал) и Приморская краевая филармония.

Восточная философия – на вкус аудитории

Фестиваль – часть масштабной федеральной программы по развитию театрального искусства на Дальнем Востоке. Ее инициатор – народный артист России художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов. Организаторы фестиваля – Международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова при участии Государственного театра наций и при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Приморского края.

Цель Международного Тихоокеанского театрального фестиваля, который продлится до 9 октября, как можно ближе познакомить зрителей Дальнего Востока с лучшими постановками стран Тихоокеанского региона и других стран мира. Помимо спектаклей для жителей и гостей Владивостока будет организована открытая образовательная программа, включающая творческие встречи, лекции и обсуждение спектаклей.

Откроет фестиваль спектакль «Махабхарата – Налачаритам» японского режиссера с мировым именем Сатоси Мияги. Его постановка – сценическое прочтение древнеиндийского эпоса «Махабхарата». Из огромного литературного материала он выбрал поэму «Налачаритам» о любви короля Нала и принцессы Дамаянти. Наполненный восточной философией и легкой иронией спектакль «Махабхарата – Налачаритам» придется по вкусу как профессионалам, так и широкой аудитории.

Продолжит программу спектакль-предсказание «Конец игры» по пьесе Сэмюэля Бэккета, поставленный знаменитым грузинским режиссером Робертом Стуруа в Национальном театре им. Шота Руставели. «Конец игры» – рассказ о последних минутах существования мира. Некая глобальная катастрофа уничтожила цивилизацию, в живых остались лишь четверо, и их конец также близок. В спектакле затронут вопрос борьбы со смертью и проанализировано поведение человека, столкнувшегося с ней.

Режиссер из Армении Нарине Григорян покажет свой новый спектакль «Пышка» по новелле Ги де Мопассана, который он поставил в государственном театре «Амазгаин» им. Соса Саркисяна. Яркая, динамичная постановка, с тонким и острым юмором расскажет об истинном и ложном патриотизме, личной выгоде и предательстве, низости высокопоставленных и чистоте души упавших, казалось бы, на самое дно.

Даниэле Финци Паска, швейцарский режиссер, хореограф, актер, постановщик цирка дю Солей и олимпийских церемоний в Турине и Сочи, привез во Владивосток спектакль-клоунаду «Белое на белом». Это история отношений актрисы и рабочего сцены, рассказанная на стыке драмы и цирка, – с легкостью, изяществом, вниманием к деталям и обилием сюрпризов.

«Дядя Ваня» и танцы под рок-музыку

Оригинальный подарок из Аргентины преподнесет публике компания Хермана Корнехо: десять лучших мировых танцоров танго в сочетании с мировой музыкой Астора Пьяццоллы. В спектакле «Танго после заката» чемпионы мира по танго и талантливые артисты расскажут языком танца и музыки истории о любви и страсти, ревности и доверии, ссорах и нежности.

Актеры Центра драматургии и режиссуры и Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова предъявят на суд зрителей свой совместный проект – музыкальный спектакль Владимира Панкова по пьесе А. П. Чехова «Медведь». В основе постановки – история романа, вспыхнувшего между двумя незнакомыми людьми. Герои в исполнении Елены Яковлевой и Александра Феклистова разыгрывают то ненависть, то любовь, и правила игры в этой комедии известны только им. Композиция спектакля выстраивается на пересечении оперного и драматического искусств.

Испанская тема на Международном Тихоокеанском театральном фестивале представлена спектаклем «Антиутопия» в постановке Патрисии Герреро, бриллианта молодого поколения фламенко. Кроме нее в спектакле заняты еще семь участников – музыканты, вокалисты и танцовщики. Вулкан страстей в спектакле о женской силе, уязвимости и о том, какую цену иногда приходится платить, чтобы быть самой собой.

Несомненная изюминка фестиваля – это спектакль «Дядя Ваня» в постановке руководителя парижского театра «Одеон» Стефана Брауншвейга. В постановке задействованы актеры Государственного театра наций: Евгений Миронов, Анатолий Белый, Марина Александрова, Виктор Вержбицкий и другие. По признанию господина Брауншвейга, к этой постановке он шел почти 30 лет. Не меняя ни слова из оригинального текста, режиссер-постановщик складывает сложный пазл взаимоотношений чеховских персонажей, возвращаясь к точному прочтению Чехова, «очищенному от всех наслоений».

Финальный аккорд международного театрального форума – эффектное шоу звука, света, актерского мастерства и танца «Даркнесс Пумба» от молодой и перспективной театральной компании из Сеула «Модерн Тэйбл» под руководством хореографа Ким Чже Дока, именуемого корейским трубадуром ХXI века. Компания получила международную известность и признание критиков за неординарные идеи и экспериментальные проекты, которые разрушают границы между артистами и зрителями, равно как и границы между жанрами. Спектакль «Даркнесс Пумба» – это сплав современного танца, корейского традиционного пения пансори и рок-музыки.

Нет сомнения, что Международный Тихоокеанский театральный фестиваль – это подарок для всех поклонников театра в Приморском крае. Кроме того, он внесет свежую струю в культурную и театральную жизнь нашего региона. Нынешний Международный Тихоокеанский театральный фестиваль обозначен как первый. Будет ли у него продолжение, покажет время.

Яна ЯКУБИЧ

Фото с сайта Международного Тихоокеанского театрального фестиваля