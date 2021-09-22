Владивосток в волшебном зеркале Про тот Владивосток, который предстает перед зрителями на картинах заслуженного художника России Сергея Черкасова, говорят, что он словно в волшебном зеркале отражен. Вот вроде узнаваемые места, родные, приметные, а на работах Сергея Михайловича они такие нежные, такие лирические, такие таинственные и в то же время зовущие, аж дух захватывает…

В чем же секрет? А в том, что Сергей Черкасов смотрит на Владивосток глазами влюбленного юноши с горячим сердцем. Он словно выносит за скобки весь скучно-серый многопанельный антураж вместе с чудовищным современным архитектурным новоделом. И в пейзажах мастера остается только город – в чистом, без плевел, так сказать, виде, в первозданной красе. Только город, только его душа.

Убедиться в этом жители и гости Владивостока могут, посетив «Новую галерею», где на днях открылась выставка работ Сергея Черкасова (16+). Художник выставил на суд зрителей написанные зимой и весной картины – на них наш любимый город, а также несколько работ, созданных на пленэре в Кавалеровском районе. И, кстати, эти, кавалеровские, работы тоже узнаются и завораживают моментально. Ведь Черкасов передает в своих картинах не только вид места, но и его дух, его суть. И если Владивосток даже в зимних пейзажах все равно лиричен, то Кавалерово – это буйство стихии севера, это уже другие краски. Загляните – и увидите.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА