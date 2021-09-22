Во Владивостоке появилась новая набережная Во Владивостоке в районе Второй Речки завершилось благоустройство набережной «Татарка», сообщило РИА VladNews со ссылкой на irecommend_vdk.

В Сети появились фотографии с обновленной территории. На кадрах видно, что на бывшем заброшенном участке появились широкие прогулочные тропы, уличные фонари, скамейки-лежаки, урны. Также территорию облагораживают зеленью.

Местные жители в восторге от нововведения. Вот что они пишут в социальных сетях:

«Реально круто, за последнее время в городе появилось гораздо больше мест отдыха, прогулок, чем за прошлые 20 лет».

«Раньше там были свалка и пустырь. Люди, берегите то, что для вас делают».

«Нужно продолжать создавать для себя условия и красоту».

«Это очень круто».

«Наш город расцветает».