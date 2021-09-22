Во Владивостоке появилась новая набережная
Во Владивостоке в районе Второй Речки завершилось благоустройство набережной «Татарка», сообщило РИА VladNews со ссылкой на irecommend_vdk.
В Сети появились фотографии с обновленной территории. На кадрах видно, что на бывшем заброшенном участке появились широкие прогулочные тропы, уличные фонари, скамейки-лежаки, урны. Также территорию облагораживают зеленью.
Местные жители в восторге от нововведения. Вот что они пишут в социальных сетях:
«Реально круто, за последнее время в городе появилось гораздо больше мест отдыха, прогулок, чем за прошлые 20 лет».
«Раньше там были свалка и пустырь. Люди, берегите то, что для вас делают».
«Нужно продолжать создавать для себя условия и красоту».
«Это очень круто».
«Наш город расцветает».