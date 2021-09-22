Еще один благоустроенный сквер скоро откроется в городе Еще один сквер, благоустроенный по национальному проекту «Жилье и городская среда», будет открыт во Владивостоке в начале октября. Сейчас в сквере Комсомольцев на улице Пушкинской уже устанавливают малые архитектурные формы, в ближайшее время приступят к монтажу детской игровой зоны.

Концепцию развития этой территории по заказу Дирекции общественных пространств разрабатывали архитекторы студии Bricks. Согласно проекту сквер разделен на несколько зон: зону спокойного отдыха, детскую игровую зону и мемориальную площадку, где расположен памятник герою-комсомольцу Виталию Баневуру.

В сквере уже уложена брусчатка, на детской площадке – прорезиненное покрытие, смонтировано уличное освещение, проведены озеленительные работы. К слову, строители сохранили здесь все плодовые деревья – абрикосы, яблони, груши и вишню. Обновили в сквере и подпорную стену.

Благоустроенный по нацпроекту сквер Комсомольцев во Владивостоке откроется в октябре.

«В ближайшее время начнется монтаж детской игровой зоны. Здесь появятся деревянный домик, горки и качели», – уточнили в Дирекции общественных пространств.

Отметим, что в начале сентября во Владивостоке были открыты видовая площадка на сопке Бурачка и общественная территория в районе Тунгусской, 69. Завершаются работы по благоустройству Матросского сквера, близится к завершению создание пешеходной тропы «Берег здоровья» в районе Второй Речки. Продолжается благоустройство набережной на улице Татарской.

Евгений СИДОРОВ

Фото с сайта vlc.ru