Городские территории ждут реновации и благоустройства Городские территории, занятые сейчас аварийными домами, сараями, незаконными гаражами, старыми складами или пустырями, нуждаются в комплексном и системном развитии, и таких территорий во Владивостоке немало. Об этом заявил заместитель главы администрации Алексей Ляйфер. Он подчеркнул, что эта работа может идти совместно силами муниципалитета и частных застройщиков.

«Достаточно большой процент застроенных территорий во Владивостоке сейчас, к сожалению, представляет собой старую жилую застройку, которая устарела не только физически, но и морально, – говорит Алексей Ляйфер. – Многие гектары земли заняты старыми сараями, гаражами, неприглядными складами и пустырями. Все это постепенно, шаг за шагом необходимо включать в программы комплексного развития территорий. При этом развитие города не может происходить без строительства современных объектов капитального строительства как жилого, так и общественного назначения, а также без благоустройства общественных пространств и строительства новых городских улиц».

Одна из важных причин принятия решения о развитии застроенных территорий – требование повышения качества планировки и благоустройства старых районов города. Развитие города не может происходить без строительства современных объектов капитального строительства. Но наряду со строительством новых объектов жилого, общественного или делового назначения в городе Владивостоке ведется успешная работа по благоустройству общественных пространств, в том числе набережных, парков, скверов.

Безусловно, реновация требуется на десятках городских территорий, где в перспективе планируется снос бараков, аварийных домов, незаконных гаражей и других объектов. Некоторые территории города вошли в зоны комплексного развития. Приняты решения о развитии застроенных территорий в районе Фанзавода, ул. Волховской, Талалихина, Героев Хасана, пр. Острякова, где много аварийного жилого фонда.

Для гармоничного развития городских районов и зон разрабатываются проекты планировки территорий, где учитываются плотность застройки, инженерная, социальная и коммерческая инфраструктура, наличие скверов и парков и многое другое. Все проекты планировки проходят процедуру общественных обсуждений.

Одним из успешных примеров продуманного подхода к развитию территории стал проект развития и застройки территории Патрокла. В частности, большой участок района будет осваивать группа компаний ПИК. Здесь предусмотрено возведение жилых домов, социальной и коммерческой инфраструктуры, а также грамотное благоустройство. К слову, одна из рекреационных зон будет включать природный родник – такой проект был создан совместно застройщиком и жителями Патрокла.

Два проекта планировки территории разработаны для развития территории от СК «Олимпиец» до мыса Чумака.

«Эта территория не имеет комфортной улично-дорожной сети, и наша задача – ее создать. Сейчас множество земельных участков занято складами, неприглядными мастерскими автосервиса. Согласно проектам планировки территории в районе переулка Шевченко, 9 и 11 в перспективе могут появиться дороги, транспортная эстакада, велодорожки вдоль береговой черты, новая современная застройка, набережная и «Берег здоровья», – рассказал Алексей Ляйфер.

Кроме того, сейчас дополнительно идет разработка концепции комплексного развития, которая призвана создать систему развития территории в районе мыса Кунгасного, где будут учтены все объекты и современные элементы городской среды. Планируется, что уже к концу текущего года концепция будет разработана и представлена на общественные обсуждения.

Напомним, что в администрации Владивостока началась работа по созданию стратегии пространственного развития города. В целях разработки такого документа был проведен опрос – каким может быть пространственное развитие Владивостока. Результаты исследования будут использованы в стратегии пространственного развития краевой столицы.

Евгений СИДОРОВ