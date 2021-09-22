Книголюбам советуют покопаться в листве Приветствую вас, дорогие мои читатели! Сегодня будет очень интересная рецензия, так как труд, который попался мне в руки, достаточно незаурядный. У меня язык не поворачивается назвать это чтиво «книгой», скорее это трактат, кодекс, сборник, но точно не книжка. Итак, Ямамото Цунэтомо и его «Хагакурэ. Сокрытое в листве» или «Кодекс чести самурая».

Сразу поясню, почему именно о нем мы сегодня поговорим. Я планирую проанализировать это духовное руководство с точки зрения некой силы, есть ли она в нем. Кроме того, следует понимать, что здесь присутствует исторический культурный код и он создавался не в нашей культуре и не в наше время, поэтому некоторые действия могут показаться странными и даже дикими.

Также следует учитывать, что путь самурая, о котором будет идти речь, это не столько эзотерический путь, сколько некая социальная роль.

Ну что ж, начнем разбор. В этом труде большую роль занимает философия смерти, книга пропитана ею практически полностью. Читатель столкнется с этим с первых страниц, так как в книге четко говорится о том, что путь самурая – это смерть и выбор самурая – это всегда смерть, поэтому каждое утро и каждый вечер он должен настраивать свое сердце, чтобы жить так, будто его тело уже мертво. И как следствие, такое острое ощущение смерти, по моему мнению, дает очень полное проживание жизни, когда каждое действие, каждое слово, каждый глоток чая может быть последним, и вот эта окончательность и есть осознанность, а значит, и сила.

Одна из мыслей в книге: «Самураю достаточно осознавать цель данного мгновения». Это, конечно, спорный вопрос, но идея сильная. Еще важно подметить, что эта идеология смерти есть некий противовес современной безответственности, когда сейчас мы можем сказать что угодно, сделать что угодно, а потом отнекиваться, что это были не мы.

Еще одна идея книги – путь. Путь для самурая – это совершенствование. Он каждое утро встает, чтобы совершенствоваться, и каждый вечер ложится с мыслью о том, что завтра встанет и снова будет совершенствоваться. Однако совершенствование самурая очень отличается от современного саморазвития, когда мы развиваемся для того, чтобы что-то получить, чего-то добиться, что-то кому-то доказать. Самураи же развивались по-другому, их развитие было абсолютно естественным, то есть они развивались, потому что для них это был самый естественный способ жить. Жизнь – это движение, движение есть развитие, и вот тогда, когда ты не делаешь ничего особенного, никаких особенных действий, а просто всегда стараешься делать сегодня лучше то, что делал вчера, честнее и грамотнее, это и есть развитие. К такому подходу, как мне кажется, следует прислушиваться.

Идея сердца гласит о том, что мы должны действовать не из поверхностных слоев своей сущности, личности, а из нашей глубины. Необходимо принимать решения всем нашим духом, и эту идею важно уловить, потому что она может привести нас далеко, может увести в глубину осознанности бытия. Это отнюдь не все идеи из трактата. О чести, отваге, справедливости там также идет речь.

Данный труд предназначен для тех, в ком живет дух воина, дух активного действия и дух дисциплины и упорядоченности. Потому что, когда ее читаешь, невольно замечаешь за собой проявление упорядоченной точности, начинаешь подмечать мелкие детали в книге.

Поэтому если в вас живет дух воина, то я рекомендую прочитать вам «Хагакурэ», а если вы способны на глубокий, вдумчивый анализ, то, возможно, вам удастся разгадать, что же сокрыто в листве.

Поправляйте меня, высказывайте свое мнение по тому или иному произведению. Для обратной связи можно писать мне на почту: afinapaladas@yandex.ru .

Ваш друг и проводник в мир современного чтива Лев

Моя оценка: 7/10 (не для всех)

Возраст: 14+

Кстати, книга доступна в электронном формате, и найти ее будет совсем нетрудно.