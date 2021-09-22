Во Владивостоке вышла книга, посвященная истории приморского бизнеса Издательство Дальневосточного университета в содружестве с приморским деловым сообществом выпустило уникальную книгу Амира Хисамутдинова «Деловой Владивосток. Тихоокеанское окно России. Портрет первых предпринимателей».

Очень быстро, в течение жизни одного поколения, русские первопроходцы преодолели огромное пространство от Урала до Тихого океана. Инициативные и энергичные, невзирая на трудности, русские смогли освоить территории Сибири и российского Дальнего Востока, «прорубая окно в Азию». И впереди были предприниматели. Добравшись до Тихого океана, они расширили свой бизнес на весь Азиатско-Тихоокеанской регион, знакомя местных жителей с европейскими достижениями. Современной популярной марке «Изготовлено в Китае» предшествовала такая: «Изготовлено русскими из Владивостока». Сейчас наступает время вспомнить их поименно.

Недавно в пригороде Владивостока появился район, улицы которого назвали именами владивостокских предпринимателей Бринера, Старцева, Шевелева и Янковского. В роскошном издании читатель прочитает и о других не менее замечательных представителях делового мира старого Владивостока. Узнает и о бизнесе прошлого: о деловой хватке и инициативе, заботе о потребителе и марке фирмы, нравственности и честности. Все это востребовано и сегодня. В книге использованы уникальные фотографии, которые собирались по всему свету, были получены в том числе от потомков первых предпринимателей.

Евгений СИДОРОВ